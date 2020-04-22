Facebook, Hindistan merkezli Jio Platforms'a 5,7 milyar dolar yatırım yaptı - Son Dakika

Sosyal medya şirketi Facebook, Hintli milyarder iş adamı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu mobil internet şirketi Jio Platforms'a 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, Jio Platforms'un hisselerinin yüzde 9,99'unun satın alınarak şirketteki en büyük "azınlık hissedar" olunduğu belirtildi.

Şirkete ait WhatsApp ve Reliance'in e-ticaret şirketi JioMart arasındaki iş birliğine odaklanılacağı aktarılan açıklamada, "Bu yatırım Hindistan'a olan bağlılığımızı, Jio'nun ülkede teşvik ettiği dramatik dönüşüm ise heyecanımızı arttırdı." ifadesi kullanıldı.

Reliance Jio'dan yapılan açıklamada da anlaşmanın hem şirket hem de ülke için faydalı olacağı belirtilerek, "Bu ortaklık, Hindistan'ın çok yönlü gelişmesini hızlandıracak, Hint halkının ve Hint ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yaklaşık 400 milyon WhatsApp kullanıcısının bulunduğu Hindistan'a yapılan bu yatırım, Facebook için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hindistan makamlarınca şubat ayında WhatsApp'la dijital ödeme hizmeti sunmayı amaçlayan uygulama WhatsApp Pay'in kullanıma açılmasına izin verilmişti.

Jio Platforms, Hindistan pazarında hızla büyüyen, gelir ve abone bakımından önde gelen mobil internet şirketleri arasında yer alıyor.