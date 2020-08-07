Facebook hisseleri yüzde 6.0'dan çok artışla rekor düzeyde

Sosyal medya platformu Facebook'un hisseleri, şirketin TikTok benzeri uygulamasını yakında kullanıma açacağını açıklamasının üzerine yüzde 6.0'dan çok sıçramayla tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.

Facebook açıklamasına göre, yeni uygulama Reels, Instagram'ın bir eklentisi olarak kullanılmaya başlanacak.

TikTok'un ABD'de 100 milyon dolayında kullanıcısı bulunuyor. Yatırımcılar, Facebook'un yeni uygulama ile bu pazardan önemli bir pay alabileceği beklentisiyle alıma geçince, Facebook hisseleri yüzde 6.43 artışla 256.06 dolara kadar yükseldi.Öte yandan Facebook, Romanya üzerinden yönetilen ABD Başkanı Donald Trump yanlısı Facebook hesaplarının kapatıldığını doğruladı.

Facebook Güvenlik Politikaları Başkanı Nathaniel Gleicher, bu kapsamda 35 Facebook ve 88 Instagram hesabının kapatıldığını açıkladı.