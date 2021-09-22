Üye Girişi
"Facebook ile Ticarette Öne Çıkın" programı Türkiye'de başladı - Son Dakika

"Facebook ile Ticarette Öne Çıkın" programı Türkiye'de başladı

22.09.2021 10:42

KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Facebook, "Facebook ile Ticarette Öne Çıkın" programını Türkiye'de başlattığını duyurdu.

KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Facebook, "Facebook ile Ticarette Öne Çıkın" programını Türkiye'de başlattığını duyurdu.

Facebook, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Türkiye'de bir küresel pilot program başlattığını duyurdu. Verilen bilgiye göre, KOBİ'lerin Facebook araçlarına dair bilgi ve becerilerini artırmayı ve sürdürülebilirliklerini sağlamalarına yardımcı olmayı hedefleyen "Facebook ile Ticarette Öne Çıkın" programı kapsamında Türkiye'deki üç e-ticaret altyapı sağlayıcı platform IdeaSoft, Ticimax ve Tsoft'la bir ortaklık hayata geçirildi. Bu ortaklık sayesinde KOBİ'ler, söz konusu sosyal medya platformunun ürünlerinden daha kolay bir şekilde yararlanma imkanı elde edebilecek. Programdan ilk aşamada 35 bin KOBİ yararlanabilecek.

E-TİCARET YAPAN KOBİ'LER, SOSYAL MEDYANIN PLATFORMLARINDAN YARARLANIYOR

'Facebook Küçük İşletmeler Küresel Durum Raporu' çıktılarına göre, COVID-19 krizi sırasında dijitalleşmeyi başaran KOBİ'ler bu krizden diğerlerine göre daha başarılı bir şekilde çıktı. TÜİK'in 2019 raporuna göre işletmelerin yüzde 99,8'ini KOBİ'ler oluşturuyor. Ancak bu potansiyele rağmen, söz konusu raporun anketleri, Türk KOBİ'lerinin dijitalleşme konusunda hala çok geride olduğunu gösteriyor.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'deki KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Türkiye'de ilk kez başlatılan 'Facebook ile Ticarette Öne Çıkın' programı KOBİ'lerin söz konusu sosyal medya platformunun araçlarına dair bilgi ve becerilerini artırmayı ve sürdürülebilirliklerini sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Program sayesinde, işletmeler alışık oldukları e-ticaret altyapı sağlayıcılarının panellerinden sadece birkaç adımda Facebook, Instagram, WhatsApp platformlarında hızlıca yer alabilecek, ürün kataloglarını entegre ederek satış yapabilecek ve müşterilerine WhatsApp ve Instagram üzerinden müşteri temsilcileriyle veya akıllı chatbotlar aracılığıyla hizmet verebilecekler. Aynı zamanda yine bu altyapı sağlayıcıların panellerinden Facebook, Instagram ve Whatsapp platformlarına kolayca reklam verebilecekler. Program kapsamında kullanıma sunulan reklam özellikleri sayesinde ilk olarak WhatsApp ve Messenger'a yönlenen ve işletmelerin müşterilerine sohbet üzerinden hizmet verebilecekleri mesajlaşma reklamları ve ürün kataloğu üzerinden akıllı algoritmayla çalışan 'Dinamik Reklamlar' modelleri kullanılabilecek.

KOBİ'LERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

Söz konusu sosyal medya platformunun, işletmelerin ürün ve hizmetlerinin keşfedilmesini sağlamasına ve bunun sonucunda işlerini büyütmelerine yardımcı olduğunu söyleyen Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş şu şekilde konuştu: "Covid-19, tıpkı dünyadaki diğer ekonomilerde olduğu gibi Türkiye'nin de ekonomisindeki dijital dönüşümü hızlandırdı. Değişen dijital alışkanlıklar pandemi döneminde faydalı olsa da sürdürülebilir bir katkı sağlamak için KOBİ'lerle dijitalleşme yolculuklarında yaptığımız ortaklıkların şimdi her zamankinden daha da önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inançla başlattığımız Facebook ile Ticarette Öne Çıkın programı sayesinde teknolojinin gücünü kullanarak ve iş ortaklarımızın mevcut sistemleri ile entegre olarak her boyutta işletme için kolay bir ticaret deneyimi oluşturmayı hedefliyoruz."

Verilen bilgiye göre söz konusu sosyal medya platformu, KOBİ'lerin dijitalleşmesini desteklemek için Türkiye'de yürüttüğü diğer programlarından biri olan "Facebook ile Öne Çıkın" ile programının ikinci yılında Ticaret Bakanlığı, TOBB ve Hackquarters iş birliği ile programı KOBİ'lerin dijital dönüşümüne odaklama kararı aldı. Bir önceki sene program kapsamında işsizlik sorunu ele alınarak ve KOBİ'lerin yanı sıra iş arayanlara, kendi işini kurmayı hedefleyen bireylere dijital beceriler ve çevrimiçi pazarlama becerileri kazandırılması hedeflenerek, online eğitimler sayesinde 81 ilden yaklaşık 20 bin kişiye ulaşıldı.

Başlatılan bu yılki program kapsamında, Hackquarters tarafından üstlenilen 20 eğitim oturumu ve "Facebook ile Ticarette Öne Çıkın" ortaklarının sunduğu çözümler ile dijitalleşme serüvenlerinde olan 100 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedefliyor.

-İHA-

Facebook ile Ticarette Öne Çıkın programı Türkiye'de başladı

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Facebook, Türkiye, Medya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Facebook ile Ticarette Öne Çıkın' programı Türkiye'de başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş 11:36 Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek 11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz 11:08 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı 10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı 10:33 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı 10:29 Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi 10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt 08:17 Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt

Son Dakika Haberleri
11:19 Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı
11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek
11:07 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
11:00 Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor
10:56 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:47 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor
10:32 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı
10:30 ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek
10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek
10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı         
11:19
Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı         
11:12
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor         
10:57
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek         
10:31
Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek         
10:25
Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti         
09:43
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 11:47:03. #1.12#
SON DAKİKA: "Facebook ile Ticarette Öne Çıkın" programı Türkiye'de başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement