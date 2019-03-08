Son Dakika Haberleri: Facebook, İngiliz Siyasetini Hedef Alan Sahte Hesapları Kapattı

Facebook, İngiliz Siyasetini Hedef Alan Sahte Hesapları Kapattı

1 saat önce

Facebook, siyasi tartışmaları 'manipüle etmek' eden, 'nefret yayan' yaklaşık 150 facebook hesabını kapattı.

Facebook, İngiliz Siyasetini Hedef Alan Sahte Hesapları Kapattı, System.String[]
Facebook, siyasi tartışmaları 'manipüle etmek' eden, 'nefret yayan' yaklaşık 150 facebook hesabını kapattı.

Kapatılan hesapların siyasal tartışmaların yapıldığı forumlarda, nefret söylemiyle İngiltere siyasetini hedef aldıkları; 137 hesabı işleten bireylerin Facebook ve Instagram'daki gruplar ve sayfalarda kendilerini 'aşırı sağ ve aşırı sağ karşıtı eylemciler' olarak tanıttıkları belirtildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi soruşturma kapsamında yer alan hesapların, kendilerini "anti aşırı sağ ve sağa eğimli" olarak tanıttığını; söz konusu hesaplardan birinin 20 binden fazla diğerimin ise 12 binin üzerinde takipçisi bulunduğunu yazdı.

İngiltere siyasetini hedef alan bu hesapların sıklıkla göç, konuşma özgürlüğü, ırkçılık, LGBT sorunları, aşırı sağ politikalar, Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunlar ve İslam ve Hıristiyanlık dahil dini inançlar gibi konular da dahil olmak üzere yerel ve politik haberler yayınladıkları kaydedildi. - Tattersall

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:52 Kaynak: DHA

Instagram, İngiltere, Facebook, Dünya
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