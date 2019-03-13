'Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta global sorun yaşanıyor'
39 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde de kısmen hissedilmektedir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, " Facebook
, Instagram
ve Whatsapp
servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde de kısmen hissedilmektedir." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:00
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