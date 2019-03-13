Son Dakika Haberleri: 'Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta global sorun yaşanıyor'

'Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta global sorun yaşanıyor'

39 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde de kısmen hissedilmektedir.

'Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta global sorun yaşanıyor', System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, " Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde de kısmen hissedilmektedir." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:00 

Whatsapp, Instagram, Facebook, Ekonomi
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