Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta Global Sorun Yaşanıyor"
36 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye'de de kısmen hissedildiğini bildirerek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24...
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
, Facebook
, Instagram
ve Whatsapp
servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye
'de de kısmen hissedildiğini bildirerek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
@trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir." ifadesini kullandı.
Sayan, twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve bu durumun kısmen Türkiye'de de hissedildiğini belirten Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerinin siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip ettiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:00 Kaynak: AA
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