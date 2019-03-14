Son Dakika Haberleri: Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta Kesintiler
BBC

Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta Kesintiler

16 dakika önce

Günün büyük kısmında, başlıca hizmetlerinde sorun yaşayan Facebook, tarihinin en büyük kesintisini yaşadı.

Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta Kesintiler, System.String[]
Günün büyük kısmında, başlıca hizmetlerinde sorun yaşayan Facebook, tarihinin en büyük kesintisini yaşadı.

Facebook, bu boyutlardaki en büyük kesintiyi, 150 milyon kullanıcıya sahip olduğu 2008'de yaşamıştı. Bugün ise sosyal medya devini her ay 2,3 milyon kişi kullanıyor.

Kesintiden Facebook'un kendisi ve başlıca ürünleri olan Instagram ve WhatsApp da etkilendi.

Kesintinin nedeni henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Şirketten yapılan açıklamada "Facebook uygulama ailesine erişim sorunları yaşandığının farkındayız. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalışıyoruz" deniili.

Facebook, sosyal medyada yayılan dedikodular karşısında, kesintinin bir DDoS saldırısı sonucu yaşanmadığını açıkladı.

DDoS, (hizmetin engellenmesi) bir internet hizmetini çok aşırı düzeyde internet trafiğiyle hedef alan siber saldırılara verilen isim.

Sorun ne kadar yaygın ?

Sorunun Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.00'da başladığı sanılıyor.

Facebook sayfası görülüyor, ancak kullanıcılar herhangi bir paylaşım yapamadıklarını söylüyor.

Instagram kullanıcıları ise sayfalarını güncelleyemiyor ve yeni paylaşım yapamıyor. Facebook'un mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger'ın bilgisayar versiyonu açılmıyor, cep telefonu uygulamasındaysa bazı mesajlar gönderilebiliyor, ancak kullanıcılar resimli mesaj gönderilemediğini söylüyor.

Facebook'un diğer mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanıyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:59 

Instagram, Facebook, Teknoloji
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