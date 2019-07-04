Son Dakika Haberleri: Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta yaşanan dosya paylaşım sorunu çözüldü
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Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta yaşanan dosya paylaşım sorunu çözüldü

1 saat önce

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağları olan Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp'ta çarşamba günü yaşanan dosya gönderme sorununun çözüldüğü açıklandı.

Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta yaşanan dosya paylaşım sorunu çözüldü, System.String[]
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma ağları olan Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp'ta çarşamba günü yaşanan dosya yükleme ve gönderme sorununun çözüldüğü açıklandı.

Instagram ve Whatsapp uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün erken saatlerde bazı bireyler ve firmalar görsel, video ve diğer dosyaları uygulamalarımız ve platformlarımız üzerinden göndermede ya da yüklemede sorunlar yaşadı. Şu anda bu sorun çözüldü ve herkes için yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerine yer verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:52 
Dünya
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