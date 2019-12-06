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Facebook, İran'ın dini lideri Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı
6 saat önce
Sosyal medya platformu Facebook, daha önce engellediği İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı
Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı.
İran medyasına göre, Facebook, "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle bir süre önce askıya aldığı Hamaney'in 100 binden fazla takipçisi bulunan Arapça hesabını kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:28
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