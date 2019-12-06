Son Dakika Haberleri: Facebook, İran'ın dini lideri Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı
Son Dakika Dünya Facebook, İran'ın dini lideri Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı - Son Dakika Dünya

Facebook, İran'ın dini lideri Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı

6 saat önce

Sosyal medya platformu Facebook, daha önce engellediği İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı

Facebook, İran'ın dini lideri Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı, System.String[]

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı.


İran medyasına göre, Facebook, "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle bir süre önce askıya aldığı Hamaney'in 100 binden fazla takipçisi bulunan Arapça hesabını kapattı.

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Ayetullah Hamaney, Facebook, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:28 
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Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça hesabını kapattı
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