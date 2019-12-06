Facebook, İran'ın dini lideri Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı.



İran medyasına göre, Facebook, "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle bir süre önce askıya aldığı Hamaney'in 100 binden fazla takipçisi bulunan Arapça hesabını kapattı.