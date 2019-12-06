Son Dakika Haberleri: Facebook İran lideri Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı
Son Dakika Güncel Facebook İran lideri Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı - Son Dakika

Facebook İran lideri Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı

6 saat önce

Sosyal medya platformu Facebook, daha önce engellediği İran lideri Ali Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı.

Facebook İran lideri Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı, System.String[]

Sosyal medya platformu Facebook, daha önce engellediği İran lideri Ali Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı.

İran medyasında yer alan haberlerde, Facebook'un "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle bir süre önce askıya aldığı Hamaney'in 100 binden fazla takipçisi bulunan Arapça hesabını kapattığı belirtildi.

Sosyal medya platformu Instagram da nisan ayında ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu resmen yabancı terör örgütleri listesine almasının ardından Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, Silahlı Kuvvetler İnsan Kaynakları İdaresi Başkanı Musa Kemali ve bir dönem Devrim Muhafızları'nda görev yapan eski Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı İzzetullah Zergami'nin hesaplarını kapatmıştı.

Instagram, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, 888 bin takipçisi bulunan hesabını da kapatmıştı.

İran'da yüzde 55'lik oranla en çok kullanılan uygulama Telegram'ın ardından, en popüler ikinci sosyal medya platformu olarak Instagram öne çıkıyor.

Ayetullah Hamaney, Facebook, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça hesabını kapattı
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