Son Dakika Haberleri: Facebook İstasyon Ankara'da da açılacak
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Facebook İstasyon Ankara'da da açılacak

6 saat önce

Türkiye'de ilki İstanbul'da açılan "Facebook İstasyon", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Ticaret Odası (ATO), TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu ve Habitat Derneği iş birliğiyle Ankara'da açılacak.

Facebook İstasyon Ankara'da da açılacak, System.String[]

Türkiye'de ilki İstanbul'da açılan "Facebook İstasyon", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Ticaret Odası (ATO), TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu ve Habitat Derneği iş birliğiyle Ankara'da açılacak.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, genç girişimciler ve KOBİ'lerin dijital dünyada büyümeleri için gereksinim duydukları kaynak, bilgi ve becerilere erişmelerini sağlayarak, bu konuda destek sunacak Facebook İstasyon Ankara'nın kuruluşu için ATO Başkanı Gürsel Baran ve Habitat Başkanı Sezai Hazır tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Baran, Türkiye'nin Facebook kullanıcı oranı açısından 190 ülke arasında 9'uncu sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Bilişim, iletişim ve teknolojinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Baran, "Dünya başka bir yere gidiyor ve değişim hepimiz için kaçınılmaz bir son. Mağazalara giderek alışveriş yapma devri bitti. Eğitimler bile internet üzerinden facebook ve benzeri iletişim kanallarından yapılıyor. Geçmişte kalmamak için geleceğe dair tüm gelişmeleri işimize adapte edebilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır da protokolü bir iyi niyet sözleşmesi olarak gördüğünü vurguladı.

Yalnızca İstanbul ile diğer iller arasındaki iletişimi değil aynı zamanda yurt dışı bağlantıları nasıl kurabileceklerini de düşündüklerini belirten Hazır, "7 bölgesel merkez açarak Türkiye'deki girişimciliğin geliştirilmesini amaçladık. Bugün 6'ıncı imzayı atarken yakın zamanda Ankara merkezinin de açılışını yapmayı diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası, Facebook, Türkiye, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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