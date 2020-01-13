Facebook İstasyon Bursa Bölgesel Topluluk Merkezinin protokolü imzalandı - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Facebook, Habitat Derneği, Bursa Ticaret Borsası (BTB) iş birliğiyle, TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu koordinasyonunda yürütülecek olan "Facebook İstasyon Bursa Bölgesel Topluluk Merkezi"nin protokolü imzalandı.

BTB'de gerçekleştirilen imza töreninde konuşan BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yapılan protokolle kentte açılacak ofisin, Habitat Derneği, Facebook ve TOBB'un ortaklığında yürütülen "Sınırlarını Aşan Türkiye Programı" kapsamında İstanbul'da açılan Facebook İstasyon'un bölgesel ayağını oluşturacağını söyledi.

Ofisin merkezde yapılacak program ve eğitimlerin Bursa'da yürütülmesini sağlayacağını ifade eden Matlı, "Facebook İstasyon Bursa Bölgesel Topluluk Merkezi Bursa'daki girişimcilerin desteklenmesinde önemli bir rol oynayacak ve özel sektör, üniversite ve girişimcilerin bir araya gelebileceği önemli bir merkez olacak." dedi.

"Merkezde eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenleyeceğiz"

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departman Başkanı Çağatay Pekyörür de Facebook İstasyon projesi kapsamında farklı şehirlerde uydu topluluk merkezleri açmayı hedeflediklerini belirtti.

Pekyörür, Facebook olarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda ülkemizdeki insanlara, topluluklara ve KOBİ'lere ihtiyaç duydukları dijital becerileri sunarak başarılı olmalarına yardımcı oluyoruz. Türkiye'deki işletmelere, topluluklara ve bireylere destek olmaya devam edeceğiz. Topluluk merkezlerimizde bireylerin, işletmelerin, toplulukların ve sivil toplum kuruluşlarının dijital dünyada kendilerini geliştirebilmeleri adına online alanlar üzerinden ihracat stratejileri geliştirmek, dijital pazarlama araçlarını kullanmak, Facebook ürünleri alanında bilgi edinmek ve dijital iletişim aracılığıyla büyümek gibi bir dizi farklı konuya odaklanan eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenleyeceğiz."

Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de katıldı.