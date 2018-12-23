Facebook Kendi Dijital Para Birimi "Stablecoin" Geliştiriyor

Facebook
Dijital Para Birimi Reklamlarını Yasaklasa da Bu Fikre Karşı Çıkmıyor
Facebook Kendi Dijital Para Birimini Geliştiriyor.
Facebook, kripto para birimi reklamlarını bu yılın başlarında yasakladı, bunun arkasındaki sebep ise "yanıltıcı veya aldatıcı tanıtım uygulamalarıyla sıklıkla ilişkilendiriliyorlar" olarak açıkladı.
Şirket yakın dönemde bu şekilde hareket etmiş olsa bile, muhtemelen kendi geliştirdiği dijital para birimini kullanma fikrine karşı değil.
Facebook Kendi Dijital Para Birimini Geliştiriyor – StableCoin Bloomberg
haberine göre, Stablecoin adıyla kullanıcılara şifreli mesajlaşma servisi WhatsApp aracılığı ile para aktarmalarını sağlayacak, kendi dijital para birimini oluşturuyor.
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Stablecoin'ler ABD
dolarına bağlı ve daha istikrarlı olması bekleniyor. Haberde ayrıca Facebook'un bunu Hindistan
'da ilk olarak piyasaya süreceği, ülkenin devasa havale piyasasında bu konuda ciddi bir sınava tabi tutulacağı da yer alıyor. WhatsApp'ın bu ülke de 200 milyon kullanıcıya sahip olduğunu ve bu muazzam kullanıcı kitlesi; şirket için hem nimet hemde lanet olabilir. Zira ülkede sahte haberler yüzünden ölümcül linçlere dolaylı olarak aracılık etmekle suçlanıyor.
Dünyanın en büyük sosyal ağının kendi kripto para birimini geliştirmesi aslında şaşırtıcı değil. Şirket Mayıs ayından bu yana Blockchain teknolojileri konusunda çalışacak bir grup oluşturdu. Aralarında eski PayPal başkanı David Marcus
'ta yer alıyor. Somut bir şeyler görmemiz ne kadar zaman alır henüz bilemiyoruz.