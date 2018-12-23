Son Dakika Haberleri: Facebook Kendi Dijital Para Birimi "Stablecoin" Geliştiriyor

Facebook Kendi Dijital Para Birimi "Stablecoin" Geliştiriyor

49 dakika önce

Facebook Dijital Para Birimi Reklamlarını Yasaklasa da Bu Fikre Karşı Çıkmıyor Facebook Kendi Dijital Para Birimini Geliştiriyor.

Facebook Kendi Dijital Para Birimi
Facebook Dijital Para Birimi Reklamlarını Yasaklasa da Bu Fikre Karşı Çıkmıyor


Facebook Kendi Dijital Para Birimini Geliştiriyor.

Facebook, kripto para birimi reklamlarını bu yılın başlarında yasakladı, bunun arkasındaki sebep ise  "yanıltıcı veya aldatıcı tanıtım uygulamalarıyla sıklıkla ilişkilendiriliyorlar" olarak açıkladı.

Şirket yakın dönemde bu şekilde hareket etmiş olsa bile, muhtemelen kendi geliştirdiği dijital para birimini kullanma fikrine karşı değil.

Facebook Kendi Dijital Para Birimini Geliştiriyor – StableCoin


Bloomberg haberine göre, Stablecoin adıyla kullanıcılara şifreli mesajlaşma servisi WhatsApp aracılığı ile para aktarmalarını sağlayacak, kendi dijital para birimini oluşturuyor.

asdf

Stablecoin'ler ABD dolarına bağlı ve daha istikrarlı olması bekleniyor. Haberde ayrıca Facebook'un bunu Hindistan'da ilk olarak piyasaya süreceği, ülkenin devasa havale piyasasında bu konuda ciddi bir sınava tabi tutulacağı da yer alıyor. WhatsApp'ın bu ülke de 200 milyon kullanıcıya sahip olduğunu ve bu muazzam kullanıcı kitlesi; şirket için hem nimet hemde lanet olabilir. Zira ülkede sahte haberler yüzünden ölümcül linçlere dolaylı olarak aracılık etmekle suçlanıyor.

Dünyanın en büyük sosyal ağının kendi kripto para birimini geliştirmesi aslında şaşırtıcı değil. Şirket Mayıs ayından bu yana Blockchain teknolojileri konusunda çalışacak bir grup oluşturdu. Aralarında eski PayPal başkanı David Marcus'ta yer alıyor. Somut bir şeyler görmemiz ne kadar zaman alır henüz bilemiyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:19 Kaynak: Teknotalk.com

Facebook, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook'tan Tanıştığı Kadını Görmek İçin Pakistan'a Giden Adam 6 Yıl Cezaevinde Kaldı Lotodan 510 Milyon TL Kazandığını Altı Hafta Sonra Öğrendi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İlk Bütçesi 335 Oyla Kabul Edildi ROKETSAN Tarafından Üretilen İlk Yerli Deniz Füzesi Atmaca Sinop'ta Test Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 04:08:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Facebook Kendi Dijital Para Birimi "Stablecoin" Geliştiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]