Son Dakika Haberleri: Facebook kendi kripto parasını piyasaya sürecek
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Facebook kendi kripto parasını piyasaya sürecek

25 dakika önce

Facebook, 2020 yılında "Libra" adlı yeni bir kripto para biriminin piyasaya sürülmesinin planlandığını bildirdi.

Facebook kendi kripto parasını piyasaya sürecek, System.String[]
Facebook, 2020 yılında "Libra" adlı yeni bir kripto para biriminin piyasaya sürülmesinin planlandığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:28 
kripto, facebook, Ekonomi
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