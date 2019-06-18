Facebook kendi kripto parasını piyasaya sürecek
25 dakika önce
Facebook, 2020 yılında "Libra" adlı yeni bir kripto para biriminin piyasaya sürülmesinin planlandığını bildirdi.
Facebook
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:28
, 2020 yılında "Libra" adlı yeni bir kripto para biriminin piyasaya sürülmesinin planlandığını bildirdi.
Facebook, 2020 yılında kendi kripto parasını piyasaya sürecek
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