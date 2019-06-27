Facebook, kırmızı bildirimleri kapatma seçeneği sunacak
58 dakika önce
FACEBOOK, bildirimlerin gösterildiği kırmızı noktaların istenildiğinde kapatılabilmesi için çalışmalara başladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:29 Kaynak: DHA
FACEBOOK, bildirimlerin gösterildiği kırmızı noktaların istenildiğinde kapatılabilmesi için çalışmalara başladı. Test aşamasındaki bu özellik sayesinde kullanıcılar kendi seçtikleri grup ve sayfalardan kırmızı renkte bildirim alabilecek.
Facebook, platform içinde yer alan kırmızı bildirimler kullanıcılar tarafından düzenlenebilir olmadığı için eleştirilere neden oluyordu. Platform içindeki çoğu bildirimin kırmızı renkte görünmesi görüntü kirliliğine de neden oluyordu. Şikayetleri dikkate alan Facebook, kırmızı bildirimlerin istenildiği taktirde filtrelenebilmesi için çalışmalara başladı.
Kullanıcılar, yeni özellik kullanılmaya başlandığında Ayarlar>Bildirimler>Bildirim Ayarları bölümüne girerek istedikleri bildirim ayarlarını değiştirebilecek.
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