Facebook, "KontrolBende" Programıyla Platformunu Türkiye'de

Türkiye'de 44 milyondan fazla kullanıcısı olan Facebook, 2017'nin Mayıs ayında Habitat Derneği (Habitat) ile birlikte "Kontrol Bende" adını verdikleri kapsamlı bir çevrimiçi ehliyet programı başlattığını duyurmuştu. Türkiye'nin dört bir yanındaki insanları çevrimiçi güvenlik konusunda bilinçlendirmek adına sürdürülebilir kalkınma alanında çalışmalarına devam eden Habitat'ın görevlendirdiği Kontrol Bende gönüllüleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) da desteklediği bu program kapsamında Türkiye'nin 20 ilinde Facebook'u güvenli kullanmaya yönelik eğitimler verdi.

İlk aşamada Türkiye'nin 20 farklı ilinden 100 gönüllü üniversite öğrencisine eğitim vererek, bu gönüllülerin yaşadıkları illerdeki 10,000 kişiye ulaşmalarını hedefleyen Kontrol Bende projesi, başlangıçtaki hedefinin üstüne çıkarak ilk yılında toplam 11,115 kişiye ulaştı. Programın ikinci dönem için hedefi ise 30 farklı şehirden 120 gönüllüye eğitim vererek toplamda 15,000 kişiye ulaşmak.

"Türkiye'deki insanları Facebook'u nasıl güvenli kullanabilecekleri konusunda eğitmek bizim sorumluluğumuz"

BTK'nın Ankara ofisinde gerçekleşen Güvenli İnternet Günü etkinliğinde, Kontrol Bende gönüllüleri öğrencilerle güvenlik temalı oyunlar oynayarak aileleri ve öğretmenleri Facebook'un güvenli kullanımı konusunda bilinçlendirdi. Etkinlikte konuşan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Yöneticisi Çağatay Pekyörür, insanların ve bilgilerinin Facebook'taki güvenliğini sağlamanın en büyük öncelikleri olduğunun altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de 44 milyondan fazla insan Facebook'u ziyaret ederek hayatlarını paylaşıyor ve arkadaşları ve aileleriyle anlamlı bağlantılar kuruyorlar. Türkiye'deki topluluğumuzun platformumuzda çok daha iyi bir deneyim yaşayabilmesi için insanların güvenliğini sağlama sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Topluluğumuza daha iyi hizmet verebilmek ve dünyayı daha bağlantılı bir yer haline getirebilmek adına yeni araçlara ve teknolojilere yatırım yapıyor ve politikalarımızı iyileştiriyoruz. Ancak, insanları Facebook'u nasıl güvenli kullanabilecekleri konusunda eğitme sorumluluğumuzun da farkındayız.

Gururla söylüyoruz ki, Habitat işbirliğiyle ve BTK'nın desteğiyle başlattığımız Kontrol Bende programı, ilk döneminde –başlangıçtaki hedefimiz olan 10,000'in üzerine çıkarak– 11,000'den fazla insana ulaştı ve onlara Facebook'un gizlilik araçlarını nasıl kullanabilecekleri konusunda eğitim verdi. Kontrol Bende'nin ikinci döneminde, Türkiye'deki insanların Facebook'ta güvenliklerini sağlama konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olmak adına adına onlara ihtiyaç duydukları araç ve bilgileri sunmaya devam edeceğiz."

"11 binden fazla insanın internette güvende hissetmesine yardımcı olduk"

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi:

"Habitat Derneği olarak 20 yılı aşkın süredir sürdürülebilir kalkınma alanında çeşitli çalışmalar ve projeler gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı hem kamu hem de özel sektörle birlikte çok ortaklı bir yapıyla sürdürüyoruz. Bu yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de Facebook ile birlikte 2017 yılından beri yürüttüğümüz "Kontrol Bende" projesi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kişilerin çevrimiçi ortamda var olmaları artık kaçınılmaz bir durum. Biz de Facebook ve Habitat Derneği olarak Kontrol Bende Projesi kapsamında verdiğimiz eğitimler ile kişilerin çevrimiçi ortamda sosyal medyayı daha bilinçli kullanmalarını ve kendi güvenliklerini sağlamalarını amaçlıyoruz. Bu kapsamda projenin ilk yılında 100 gönüllü eğitmenimizle birlikte Türkiye'nin 20 ilinde 11,000 'den fazla kişiye eğitimler verdik.

Kontrol Bende projesi eğitimlerini gerçekleştiren gönüllü eğitmenlerimiz internet ortamında artık kendilerini daha güvenli hissedip daha bilinçli hareket ettiklerinden ve bu bilgilerini ulaştıkları kitlelere de aktardıklarından bahsediyorlar.

Projenin ikinci yılında ise hem eğitmenlerden hem de sahadan gelen talep ve istekler doğrultusunda daha fazla insana ulaşmak ve etki alanımızı genişletmek adına, uygulama illerimizin sayısını 30'a çıkardık. Yetiştireceğimiz 120 gönüllü eğitmenimizle 15,000 kişiye ulaşmayı hedefleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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