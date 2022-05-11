Facebook, konum takibi yapan bazı uygulamaları kaldırıyor! - Son Dakika

Facebook, bazı coğrafi konum takibi yapan uygulamaları platformdan kaldırma kararı aldığını açıkladı. Bu nedenle Yakın Arkadaşlar ve hava durumu uyarıları gibi gerçek zamanlı konumunuzu izleyen özellikler bu ay sonunda hizmetten çekilecek.

Instagram NFT platformuna evriliyor: Fiyatlar artacak mı?

Facebook, konum takibi yapan bazı hizmetlerini 31 Mayıs'ta sonlandıracak

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Facebook yöneticisi konum takibi yapan bu uygulamaların Mayıs ayının son günü kaldırılacağını doğruladı. Bununla birlikte yakın gelecekte konum geçmişi ve arka plan konumunu da kullanan bazı hizmetlere de son verilmesi bekleniyor.

Tabii Facebook tarafından yapılan açıklamada bu uygulamaların kaldırılma sebebinin gerçek zamanlı konum izleme değil düşük kullanım oranı olduğu söyleniyor. Ancak yine de listedeki tüm hizmetlerin az kullanılmasındaki en büyük sebebin konum odaklı olduğu tahmin ediliyor.

Fakat bu durum Facebook'un coğrafi konum verilerini toplamayı durduracağı anlamına gelmiyor. Şirketin veri politikasına uygun olarak diğer deneyimleriniz üzerinde çalışılabilmesi için bu tip bilgiler toplanmaya ve işlenmeye devam edecek.

Dolayısıyla pek çok kişi Facebook'un kullanıcı verilerine erişen ve coğrafi konum takibi yapabilen bu uygulamaları göstermelik olarak kaldırdığını öne sürüyor. Zira yalnızca en düşük kullanım oranına sahip olan hizmetler kaldırılıyor.

Zaten Facebook'un bu kadar değerli kullanıcı verilerini toplamaktan gönüllü olarak vazgeçmesi pek beklemiyordu. Ancak Meta, hassas kullanıcı bilgilerinin işlenme şekli nedeniyle son yıllarda epey bir tepki altında kaldı. Bu sebeple oranını biraz azaltmayı istemiş olabilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!