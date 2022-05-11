Facebook, konum takibi yapan bazı uygulamaları kaldırıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Facebook, konum takibi yapan bazı uygulamaları kaldırıyor!

11.05.2022 00:26
Facebook, konum takibi yapan bazı uygulamaları kaldırıyor!

Facebook yöneticisi coğrafi konum takibi yapan bazı uygulama ve hizmetlerini bu ay sonunda kapatacaklarını açıkladı.

Facebook, bazı coğrafi konum takibi yapan uygulamaları platformdan kaldırma kararı aldığını açıkladı. Bu nedenle Yakın Arkadaşlar ve hava durumu uyarıları gibi gerçek zamanlı konumunuzu izleyen özellikler bu ay sonunda hizmetten çekilecek.

Instagram NFT platformuna evriliyor: Fiyatlar artacak mı?

Facebook, konum takibi yapan bazı hizmetlerini 31 Mayıs'ta sonlandıracak

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Facebook yöneticisi konum takibi yapan bu uygulamaların Mayıs ayının son günü kaldırılacağını doğruladı. Bununla birlikte yakın gelecekte konum geçmişi ve arka plan konumunu da kullanan bazı hizmetlere de son verilmesi bekleniyor.

Facebook, konum takibi yapan bazı uygulamaları kaldırıyor!

Tabii Facebook tarafından yapılan açıklamada bu uygulamaların kaldırılma sebebinin gerçek zamanlı konum izleme değil düşük kullanım oranı olduğu söyleniyor. Ancak yine de listedeki tüm hizmetlerin az kullanılmasındaki en büyük sebebin konum odaklı olduğu tahmin ediliyor.

Fakat bu durum Facebook'un coğrafi konum verilerini toplamayı durduracağı anlamına gelmiyor. Şirketin veri politikasına uygun olarak diğer deneyimleriniz üzerinde çalışılabilmesi için bu tip bilgiler toplanmaya ve işlenmeye devam edecek.

Facebook, konum takibi yapan bazı uygulamaları kaldırıyor!

Dolayısıyla pek çok kişi Facebook'un kullanıcı verilerine erişen ve coğrafi konum takibi yapabilen bu uygulamaları göstermelik olarak kaldırdığını öne sürüyor. Zira yalnızca en düşük kullanım oranına sahip olan hizmetler kaldırılıyor.

Zaten Facebook'un bu kadar değerli kullanıcı verilerini toplamaktan gönüllü olarak vazgeçmesi pek beklemiyordu. Ancak Meta, hassas kullanıcı bilgilerinin işlenme şekli nedeniyle son yıllarda epey bir tepki altında kaldı. Bu sebeple oranını biraz azaltmayı istemiş olabilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Bir devrin sonu: iPod Touch üretimi sona erdi! Bir devrin sonu: iPod Touch üretimi sona erdi! ASUS'un ilk dahili SSD'si: ROG Strix SQ7 özellikleri açıklandı ASUS'un ilk dahili SSD'si: ROG Strix SQ7 özellikleri açıklandı

Instagram, Facebook, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Facebook, konum takibi yapan bazı uygulamaları kaldırıyor! - Son Dakika


Son Dakika
00:18 Nwakaeme, Fenerbahçe'ye mi gidecek? Başarılı futbolcu bizzat açıkladı
00:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
23:41 Bakıcısının ittiği yaşlı adam yaşamını yitirdi!
23:40 Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu
23:36 Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz
23:33 Aracında öldürüldü! Tiktok fenomeninin kazandığı parayı vermek istemediği için öldürüldüğü iddia edildi
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 00:36:35. #1.13#
SON DAKİKA: Facebook, konum takibi yapan bazı uygulamaları kaldırıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement