Facebook koronavirüs salgınıyla ilgili bazı haberleri yanlışlıkla blokluyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Facebook koronavirüs salgınıyla ilgili bazı haberleri yanlışlıkla blokluyor - Son Dakika Dünya

Facebook koronavirüs salgınıyla ilgili bazı haberleri yanlışlıkla blokluyor

6 saat önce

Facebook’un istenmeyen haberleri önlemeye yönelik otomatik moderatörünün bu yanlışlığa sebep olduğu bildirildi

Facebook koronavirüs salgınıyla ilgili bazı haberleri yanlışlıkla blokluyor, System.String[]

Sosyal medya platformu Facebook'un, bazı medya kuruluşlarının yeni tip koronavirüs Covid-19 ile ilgili yaptığı haberleri yanlışlıkla otomatik olarak blokladığı ortaya çıktı. Bloklanan haberler arasında bir çok bilinen medya sitesi var. Facebook'un istenmeyen haberleri önlemeye yönelik otomatik moderatörünün bu yanlışlığa sebep olduğu bildirildi. Facebook hatayı düzeltmek için çalışmalara başladı.


Hata, kullanıcıların Facebook'ta paylaştığı haberlerin başka kişiler tarafından görülmesini engelliyor. Sadece gönderiyi yapan kişi kendi paylaşımını görebiliyor.

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Koronavirüs, Facebook, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:12 

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