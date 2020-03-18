Son Dakika › Dünya › Facebook koronavirüs salgınıyla ilgili bazı haberleri yanlışlıkla blokluyor - Son Dakika Dünya
Facebook koronavirüs salgınıyla ilgili bazı haberleri yanlışlıkla blokluyor
6 saat önce
Facebook’un istenmeyen haberleri önlemeye yönelik otomatik moderatörünün bu yanlışlığa sebep olduğu bildirildi
Sosyal medya platformu Facebook'un, bazı medya kuruluşlarının yeni tip koronavirüs Covid-19 ile ilgili yaptığı haberleri yanlışlıkla otomatik olarak blokladığı ortaya çıktı. Bloklanan haberler arasında bir çok bilinen medya sitesi var. Facebook'un istenmeyen haberleri önlemeye yönelik otomatik moderatörünün bu yanlışlığa sebep olduğu bildirildi. Facebook hatayı düzeltmek için çalışmalara başladı.
Hata, kullanıcıların Facebook'ta paylaştığı haberlerin başka kişiler tarafından görülmesini engelliyor. Sadece gönderiyi yapan kişi kendi paylaşımını görebiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:12
Son Dakika Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı