Facebook koronavirüs salgınıyla ilgili bazı haberleri yanlışlıkla blokluyor

Sosyal medya platformu Facebook'un, bazı medya kuruluşlarının yeni tip koronavirüs Covid-19 ile ilgili yaptığı haberleri yanlışlıkla otomatik olarak blokladığı ortaya çıktı. Bloklanan haberler arasında bir çok bilinen medya sitesi var. Facebook'un istenmeyen haberleri önlemeye yönelik otomatik moderatörünün bu yanlışlığa sebep olduğu bildirildi. Facebook hatayı düzeltmek için çalışmalara başladı.



Hata, kullanıcıların Facebook'ta paylaştığı haberlerin başka kişiler tarafından görülmesini engelliyor. Sadece gönderiyi yapan kişi kendi paylaşımını görebiliyor.