Facebook, "Kovid-19 hakkında yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle Trump'ın paylaşımını sildi - Son Dakika

Facebook, "Kovid-19 hakkında yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle Trump'ın paylaşımını sildi

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında "yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle kaldırdı.

Facebook,

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında "yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle kaldırdı.

Trump ile Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları arasındaki "paylaşım" gerginliği bu kez de Facebook'ta yaşandı.

Facebook, Trump'ın platformdaki resmi sayfasından paylaşılan, Kovid-19 ile ilgili bir videoyu yayından kaldırdı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Facebook yetkilileri, "Bu video, bir grup insanın Kovid-19'a karşı bağışıklık kazandığına yönelik, yanlış iddialar içeriyor. Bu durum, bizim Kovid-19 dezenformasyonunu önlemeye yönelik politikalarımızın ihlalidir." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Facebook, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 04:23

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Facebook, 'Kovid-19 hakkında yanlış iddialar' içerdiği gerekçesiyle Trump'ın paylaşımını sildi - Son Dakika
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