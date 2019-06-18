Son Dakika Haberleri: Facebook kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra'yı tanıttı
Son Dakika Ekonomi Haber

Facebook kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra'yı tanıttı

21 dakika önce

– ABD'li teknoloji şirketi Facebook, kendi kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra'nın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Facebook kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra'yı tanıttı, System.String[]
– ABD'li teknoloji şirketi Facebook, kendi kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra'nın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu.
The Wall Street Journal'da geçen hafta yer alan haberde Facebook'un Haziran ayı içinde kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığı, aralarında Visa, Mastercard, Uber ve PayPal'in bulunduğu birçok şirketin desteğini aldığı belirtilmişti. Konuyla ilgili haberlerde ayrıca, söz konusu kripto para biriminin Libra adıyla piyasaya sürüleceği ve yönetiminden sosyal medya şirketinin değil, şirketlerin oluşturduğu konsorsiyumun sorumlu olacağı ileri sürülmüştü.
Facebook'tan Salı günü yapılan açıklamaya göre, kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra 2020 yılında piyasaya sürülecek ve Calibra, "Messenger ve Whatsapp'ta bağımsız bir uygulama" olacak.
Şirketten yapılan açıklamada Calibra'nın, banka ve kredi kartlarının kullandığı aynı doğrulama ve dolandırıcılık karşıtı süreçlerini kullanacağı vurgulanırken, söz konusu dijital cüzdanın ayrıca herhangi bir hesap bilgisi ve finansal veriyi "kullanıcının izni olmadan" Facebook ya da herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamayacağının altı çizildi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:28 Kaynak: DHA
Wall Street Jurnal Gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, röportaj sırasında öksüren kişiyi dışarı attırdı! Ürküten nükleer yarışı! Ateşlenmeye hazır 2 bin silah var Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 12:49:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Facebook kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra'yı tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]