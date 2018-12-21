Facebook Kripto Para Birimi Piyasalarına Girmeye Hazırlanıyor
5 saat önce
– ABD merkezli popüler sosyal ağ uygulaması Facebook, mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden işlem gerçekleştirilmesi hedeflenen bir kripto para birimi üzerinde çalışıyor.
– ABD
merkezli popüler sosyal ağ uygulaması Facebook
, mesajlaşma uygulaması Whatsapp
üzerinden işlem gerçekleştirilmesi hedeflenen bir kripto para birimi üzerinde çalışıyor. Bloomberg
'de yer alan habere göre, Facebook özellikle Hindistan
'da para transferleri piyasalarındaki volitiliteyi minimum düzeye indirecek bir stablecoin (dolara sabitlenmiş döviz kuru değerindeki kripto para birimleri) üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili Bloomberg'e konuşan Facebook kaynakları, projenin hala erken aşamalarında olduğunu belirtirken, "Diğer birçok ülke gibi, Facebook da blockchain teknolojisinin gücünü araştırıyor. Küçük bir ekip, blockchain de dahil olmak üzere diğer uygulamalar için de çalışmalar gerçekleştiriyor" dedi. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:54 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Trump, Demokratları Tehdit Etti: Hükümeti Kapatırım
Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi
Cinsel İçerikli Film Yıldızı Katrina L. Danforth Tutuklandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı