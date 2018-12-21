Son Dakika Haberleri: Facebook Kripto Para Birimi Piyasalarına Girmeye Hazırlanıyor

Facebook Kripto Para Birimi Piyasalarına Girmeye Hazırlanıyor

5 saat önce

– ABD merkezli popüler sosyal ağ uygulaması Facebook, mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden işlem gerçekleştirilmesi hedeflenen bir kripto para birimi üzerinde çalışıyor.

Facebook Kripto Para Birimi Piyasalarına Girmeye Hazırlanıyor, System.String[]
ABD merkezli popüler sosyal ağ uygulaması Facebook, mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden işlem gerçekleştirilmesi hedeflenen bir kripto para birimi üzerinde çalışıyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Facebook özellikle Hindistan'da para transferleri piyasalarındaki volitiliteyi minimum düzeye indirecek bir stablecoin (dolara sabitlenmiş döviz kuru değerindeki kripto para birimleri) üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili Bloomberg'e konuşan Facebook kaynakları, projenin hala erken aşamalarında olduğunu belirtirken, "Diğer birçok ülke gibi, Facebook da blockchain teknolojisinin gücünü araştırıyor. Küçük bir ekip, blockchain de dahil olmak üzere diğer uygulamalar için de çalışmalar gerçekleştiriyor" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:54 Kaynak: DHA

Whatsapp, Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Ekonomi
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