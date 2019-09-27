Facebook, kullanıcılarda sosyal medya baskısını azaltmak için 'like' etkileşimlerini göstermeyecek
42 dakika önce
Facebook 'like' yani beğenme tuşu etkileşimini azaltmaya yönelik bir adım attı. Pilot ülke olarak Avustralya'da başlatılan bu uygulama sosyal medyada oluşan psikolojik baskıyı azaltmayı hedefliyor. Arzulanan sonucu verirse tüm dünyada benzeri bir uygulama hayata geçecek.
Facebook 'like' yani beğenme tuşu etkileşimini azaltmaya yönelik bir adım attı. Pilot ülke olarak Avustralya'da başlatılan bu uygulama sosyal medyada oluşan psikolojik baskıyı azaltmayı hedefliyor. Arzulanan sonucu verirse tüm dünyada benzeri bir uygulama hayata geçecek.
Buna göre Avustralya'da Facebook hesabı olanlar kendi paylaşımları hakkında tüm etkileşim bilgilerini görebilecek ancak başka hesapların yayınladığı mesajlar, resimler veya videoların altındaki beğenme veya beğenmeme etkileşimlerini göremeyecek, ne kadar izlendiğini bilemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:30
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