Son Dakika Haberleri: Facebook, kullanıcılarda sosyal medya baskısını azaltmak için 'like' etkileşimlerini göstermeyecek
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Facebook, kullanıcılarda sosyal medya baskısını azaltmak için 'like' etkileşimlerini göstermeyecek

42 dakika önce

Facebook 'like' yani beğenme tuşu etkileşimini azaltmaya yönelik bir adım attı. Pilot ülke olarak Avustralya'da başlatılan bu uygulama sosyal medyada oluşan psikolojik baskıyı azaltmayı hedefliyor. Arzulanan sonucu verirse tüm dünyada benzeri bir uygulama hayata geçecek.

Facebook, kullanıcılarda sosyal medya baskısını azaltmak için 'like' etkileşimlerini göstermeyecek, System.String[]

Facebook 'like' yani beğenme tuşu etkileşimini azaltmaya yönelik bir adım attı. Pilot ülke olarak Avustralya'da başlatılan bu uygulama sosyal medyada oluşan psikolojik baskıyı azaltmayı hedefliyor. Arzulanan sonucu verirse tüm dünyada benzeri bir uygulama hayata geçecek.


Buna göre Avustralya'da Facebook hesabı olanlar kendi paylaşımları hakkında tüm etkileşim bilgilerini görebilecek ancak başka hesapların yayınladığı mesajlar, resimler veya videoların altındaki beğenme veya beğenmeme etkileşimlerini göremeyecek, ne kadar izlendiğini bilemeyecek.

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Avustralya, Facebook, Pilot, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:30 
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