Facebook kullanıcıları dikkat: 1 milyondan fazla indirilen bu uygulamayı silin! - Son Dakika
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Facebook kullanıcıları dikkat: 1 milyondan fazla indirilen bu uygulamayı silin!

22.06.2022 17:42
Facebook kullanıcıları dikkat: 1 milyondan fazla indirilen bu uygulamayı silin!

Dr. Web, Facebook bilgilerini ele geçiren ve 1 milyondan fazla indirilen kötü amaçlı bir yazılım tespit etti. İşte ayrıntılar...

Mobil sektörün gelişimi ile kullanıcı güvenliğini tehdit eden kötü amaçlı yazılımların sayısında büyük bir artış yaşandı. İnsanların binbir zorluklarla kazandığı paralarına ve kişisel bilgilerine göz diken bilgisayar korsanları, pes dedirten yeni yöntemlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Bünyesinde kötü amaçlı yazılım barındıran mobil uygulamalara gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Son olarak kullanıcıların Facebook bilgilerini ele geçirdiği tespit edilen 1 milyondan fazla indirilen bir mobil uygulama, Google Play Store'dan kaldırıldı.

PIP Pic Camera Photo Editor, Google Play Store'dan kaldırıldı

Android işletim sisteminde bünyesinde kötü amaçlı yazılım barındıran uygulamaların sayısı günden güne artıyor. Son olarak bir milyondan fazla indirilen PIP Pic Camera Photo Editor adlı uygulama, Google Play Store'dan kaldırıldı.

Facebook kullanıcıları dikkat: 1 milyondan fazla indirilen bu uygulamayı silin!

Uygulamanın ne tür bir trojana veya kötü amaçlı yazılıma sahip olduğu açıklanmadı, ancak kullanıcı adı ve şifreler dahil Facebook kimlik bilgilerini çaldığı belirtiliyor. Bu da hackerların hedef kullanıcıların hesabına erişmesine, önemli verileri ele geçirmesine ve hatta diğer kullanıcılara dolandırma amaçlı aldatıcı mesajlar göndermesine ortam hazırlıyor.

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PIP Pic Camera Photo Editor, an itibariyle Google Play Store'dan kaldırıldı. Ancak uygulamayı daha önce indiren kullanıcılar için tehlike devam ediyor. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, zaman kaybetmeden Facebook şifrenizi değiştirmenizde fayda var.

Facebook kimlik bilgilerini gözüne kestiren bu kötü amaçlı yazılım, Dr. Web tarafından tespit edildi. Ancak maalesef kullanıcı güvenliğini tehdit eden tek uygulama bu değil. Zira Wild & Exotic Animal Wallpaper, ZodiHoroscope, PIP Camera 2022 ve Magnifier Flashlight, telefonların pil ömrünü düşürmesinin yanı sıra istenmeyen reklamlar gösteriyor ve hedef cihazda izinsiz değişiklikler yapıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu gibi durumların önüne nasıl geçilebilir? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Google Play Store, Facebook, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Facebook kullanıcıları dikkat: 1 milyondan fazla indirilen bu uygulamayı silin! - Son Dakika

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