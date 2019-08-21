Facebook kullanıcıları veri takibinden haberdar olacak
1 saat önce
Facebook, kullanıcılara verilerini kontrol etme hakkı veren "Geçmişi sil" özelliği ile şirketin kullanıcıların hangi verilerini takip ettiğini öğrenme olanağı sunacak.
Facebook, kullanıcılara verilerini kontrol etme hakkı veren "Geçmişi sil" özelliği ile şirketin kullanıcıların hangi verilerini takip ettiğini öğrenme olanağı sunacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:25
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