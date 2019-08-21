Son Dakika Haberleri: Facebook kullanıcıları veri takibinden haberdar olacak
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Facebook kullanıcıları veri takibinden haberdar olacak

1 saat önce

Facebook, kullanıcılara verilerini kontrol etme hakkı veren "Geçmişi sil" özelliği ile şirketin kullanıcıların hangi verilerini takip ettiğini öğrenme olanağı sunacak.

Facebook kullanıcıları veri takibinden haberdar olacak, System.String[]

Facebook, kullanıcılara verilerini kontrol etme hakkı veren "Geçmişi sil" özelliği ile şirketin kullanıcıların hangi verilerini takip ettiğini öğrenme olanağı sunacak.

Facebook, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:25 
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