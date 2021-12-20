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Facebook Kural Değişikliği Bitcoin'i Etkiler mi? - Son Dakika

Facebook Kural Değişikliği Bitcoin'i Etkiler mi?

20.12.2021 11:30
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Facebook Kural Değişikliği Bitcoin'i Etkiler mi?

Bitcoin, Facebook'un politikalarındaki değişikliklerden büyük ölçüde etkilenmeyen kripto para birimlerinden biri olacak. Bitcoin, piyasadaki ilk ve en büyük kripto para birimidir; Facebook, bu pazarın bir zamanlar inanıldığından daha istikrarlı olduğunu görmeye başlıyor. Zaman geçtikçe reklam alanında Bitcoin'e daha fazla kripto para birimi katılabilir, ancak bu hızlı bir süreç olmayacaktır.

HUH Token piyasaya sürüldü ve herkesin ek gelir elde etmek için kullanabileceği yeni fırsat olabilir. Hedeflerinin ve özelliklerinin ayrıntılı açıklamalarını içeren etkileyici bir whitepaper yayınladıktan kısa bir süre sonra piyasaya çıktılar ve yatırımcıların yolculuklarına katılmasını bekliyorlar.

Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un sahibi olan ve yakın zamanda kripto reklam yayınlama gereksinimlerini değiştiren şirket Meta'ya toplam 24 yeni lisans eklendi.

Facebook'un kripto şirketlerine yönelik eski reklam kısıtlamaları hafifletildi. Ancak şirket, engellerini kaldırmıyor ve platformunda kimsenin reklam yapmasına izin vermiyor.

Kripto para şirketleri daha önce halka açık borsalardaki durumları hakkında bilgi vermek ve sahip oldukları lisanslarla ilgili bilgilerini açıklamak zorundaydı. Birincisi kaldırıldı, ancak ikincisi kaldı.Bu kriterleri karşılayan kripto para birimlerinin sayısı ise azdır.

Bir kripto platformu Facebook'ta reklam veriyorsa, FinCEN'den bir Money Services Business kayıt lisansı veya New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanından bir BitLicense alması gerekir.

Olayları bir perspektife oturtmak gerekirse, Robinhood Crypto, Coinbase ve Circle gibi yalnızca birkaç seçilmiş kripto firmasının reklam yayınlamasına izin verilmektedir. FTX.US ve Binance.US gibi borsalar dahil çoğu kripto şirketi, gerekli kimlik bilgilerine sahip olmadıkları için Facebook reklamları yayınlayamıyor.

ZenGo CEO'su Ouriel Ohayon'a göre, "kriptoyla ilgili tüm hizmetlerin yalnızca %2'si Facebook'ta her türlü reklamı yayınlayabiliyor".

HUH Token piyasaya sürüldü ve ilginç akıllı sözleşme özelliklerini kullanarak herkes için zenginlik getirebilir. Bunlardan biri BNB üretiyor. HUH Token'ın benzersiz yönlendirme bağlantısı, başkaları sizin yönlendirme kodunuzu kullandığında BNB üretebilir. Yönlendirme kodu kullanıldığında ve bu kişi ilk para yatırma işlemini yaptığında, onları yönlendiren kişi yatırımlarının %10'unu BNB olarak kazanacaktır.

Facebook Kural Değişikliği Bitcoin'i Etkiler mi?

Buna ek olarak, herhangi bir miktarda HUH Token bulundurmak size pasif gelir sağlayacaktır. Bu, çeşitli faktörlere dayanmaktadır, ancak daha fazla kişi token ile ticaret yaptıkça, tüm HUH Token sahipleri daha fazla token alacaktır. Tokenin değeri arttıkça portföy değeriniz, sahibinden herhangi bir fon ilavesi olmaksızın artar.

Bunlar, yatırımcıların erken HUH Token sahibi olmaları durumunda önemli ölçüde yararlanacakları özelliklerden birkaçı. HUH Token'a katılan tanıdığınız kişiler arasında ilk olmak sizi avantajlı bir konuma getirir. Daha fazla kişi benzersiz referans kodunu kullandıkça, daha fazla gelir elde edersiniz. Buna ek olarak, HUH Token'ı ne kadar uzun süre tutarsanız, ticaret hacmi arttıkça cüzdanınıza yerleştirilen ek HUH Tokenlarından o kadar fazla yararlanırsınız.

Heyecan verici haberler kripto para dünyasında yayılıyor. Diğer kripto para birimleri, kuralları zamanla daha az katı hale gelirse, Facebook reklam alanında Bitcoin'e katılabilir. Yeni projeler başlatılmaya devam ediyor, HUH Token pek çok projeden biri. Benzersiz token, özellikleri zengin sahipler yaratabileceğinden satın alma çılgınlığından fayda sağlayacak mı?

PancakeSwap: https://bit.ly/3pSg09d

Website: http://www.huh.social

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Son Dakika Advertorial Facebook Kural Değişikliği Bitcoin'i Etkiler mi? - Son Dakika


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