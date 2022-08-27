Mark Zuckerberg, görevden alınmaktan kıl payı kurtuldu!

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Meta, uzun zamandır veri skandallarıyla ilgili sık sık gündemde yer alıyordu. Özellikle söz konusu ABD başkanlık seçimlerinde meydana gelen ve seçim sonuçlarını da etkileyen Cambridge Analytica skandalıyla birlikte Mark Zuckerberg, eleştirilerin odağında olmayı başardı. Son haberlere göre davayla ilgili yeni gelişmeler var.

Mark Zuckerberg ve Sheryl Sansberg görev dışı olmayacak

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, 2018'de 87 milyon kadar kullanıcı bilgilerinin üçüncü tarafların eline geçtiği haberiyle birlikte ABD Kongre'sinde sorguya çekildi. Sorgulama boyunca da Kongre üyelerinin Zuckerberg'e sordukları sorular internet gündemine oturdu. 'Cambridge Analytica' adlı şirketin sorumlu tutulduğu dört yıllık dava, sonunda bir sonuca bağlandı.

Bir mahkeme dosyasına göre Şirket ve davacı taraflar prensip olarak bir anlamaya vardı. Yazılı anlaşmayı sonuçlandırmak amacıyla da 60 günlük bir erteleme isteğinde bulundular. Anlaşmanın gerçeklememesiyle birlikte Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg 20 Eylül'den önce görevden alınacaktı.

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Ayrıca bu iki isim ifade vermek zorunda olacaktı. Şimdi ise Zuckerberg, seçimlerin olduğu zaman şirketinde olanların ayrıntılarıyla ilgili muhalif avukatların önünde yemin etmeyecek. Davayla ilgili Facebook, gizlilik uygulamalarının açıklamalarıyla tutarlı olduğunu belirtti. Ek olarak 'herhangi bir yasal iddiayı desteklemediğini' belirtti.

Facebook ve Gibson, Dunn & Crutcher avukatları, söz konusu anlaşmayla ilgili daha fazla bilgi vermedi. Ancak tüm olaylar sonucunda işleri daha da ileri götürmek, Meta için yüksek bir para değerinde olduğu iddia ediliyor.

Zuckerberg'in Kongre'deki davranışları ise uzun süre konuşuldu. Sorgu sırasında robot gibi davranmasıyla ilgili ise CEO, Joe Rogan'ın podcast programında bir açıklama yaptı. Rogan'ın "Suyu yudumlama şeklini beğenmedim ama sen Senato'da su yudumluyorsun, robot gibi su içiyorsun." yorumuna öncelikle bir yudum su içerek başladı. Ardından, "Senato tanıklığı tam olarak bir kişinin insanlığını öne çıkarmak için kurulmuş bir ortam değil. Orada altı ya da yedi saat kalırsanız, meme yapmaya değer bir surat yapacaksınız." dedi.

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