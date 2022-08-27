Mark Zuckerberg, görevden alınmaktan kıl payı kurtuldu! - Son Dakika
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Mark Zuckerberg, görevden alınmaktan kıl payı kurtuldu!

27.08.2022 17:56
Mark Zuckerberg, görevden alınmaktan kıl payı kurtuldu!

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica davasında yeni gelişmeler oldu. CEO, görevden alınmayacak.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Meta, uzun zamandır veri skandallarıyla ilgili sık sık gündemde yer alıyordu. Özellikle söz konusu ABD başkanlık seçimlerinde meydana gelen ve seçim sonuçlarını da etkileyen Cambridge Analytica skandalıyla birlikte Mark Zuckerberg, eleştirilerin odağında olmayı başardı. Son haberlere göre davayla ilgili yeni gelişmeler var.

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Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, 2018'de 87 milyon kadar kullanıcı bilgilerinin üçüncü tarafların eline geçtiği haberiyle birlikte ABD Kongre'sinde sorguya çekildi. Sorgulama boyunca da Kongre üyelerinin Zuckerberg'e sordukları sorular internet gündemine oturdu. 'Cambridge Analytica' adlı şirketin sorumlu tutulduğu dört yıllık dava, sonunda bir sonuca bağlandı.

Mark Zuckerberg, görevden alınmaktan kıl payı kurtuldu!

Bir mahkeme dosyasına göre Şirket ve davacı taraflar prensip olarak bir anlamaya vardı. Yazılı anlaşmayı sonuçlandırmak amacıyla da 60 günlük bir erteleme isteğinde bulundular. Anlaşmanın gerçeklememesiyle birlikte Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg 20 Eylül'den önce görevden alınacaktı.

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Ayrıca bu iki isim ifade vermek zorunda olacaktı. Şimdi ise Zuckerberg, seçimlerin olduğu zaman şirketinde olanların ayrıntılarıyla ilgili muhalif avukatların önünde yemin etmeyecek. Davayla ilgili Facebook, gizlilik uygulamalarının açıklamalarıyla tutarlı olduğunu belirtti. Ek olarak 'herhangi bir yasal iddiayı desteklemediğini' belirtti.

Facebook ve Gibson, Dunn & Crutcher avukatları, söz konusu anlaşmayla ilgili daha fazla bilgi vermedi. Ancak tüm olaylar sonucunda işleri daha da ileri götürmek, Meta için yüksek bir para değerinde olduğu iddia ediliyor.

Mark Zuckerberg, görevden alınmaktan kıl payı kurtuldu!

Zuckerberg'in Kongre'deki davranışları ise uzun süre konuşuldu. Sorgu sırasında robot gibi davranmasıyla ilgili ise CEO, Joe Rogan'ın podcast programında bir açıklama yaptı. Rogan'ın "Suyu yudumlama şeklini beğenmedim ama sen Senato'da su yudumluyorsun, robot gibi su içiyorsun." yorumuna öncelikle bir yudum su içerek başladı. Ardından, "Senato tanıklığı tam olarak bir kişinin insanlığını öne çıkarmak için kurulmuş bir ortam değil. Orada altı ya da yedi saat kalırsanız, meme yapmaya değer bir surat yapacaksınız." dedi.

Peki, siz Mark Zuckerberg ve Cambridge Analytica davası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Mark Zuckerberg, görevden alınmaktan kıl payı kurtuldu! - Son Dakika

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