Facebook Libra, Yeni Dijital Para Birimi Libra 2020'de Kullanılabilir

Facebook
, Dijital Para Birimi Libra'yı 2020'de Çıkarma Planlarını Açıkladı
Facebook Libra, yeni dijital para birimi. Bitcoin'e zirve yaptıran Facebook'un yeni dijital para birimi…
Beklenen oldu ve dünyanın en önemli sosyal paylaşım sitesi Facebook, elindeki gücü kullanmaya devam ediyor. Kripto para piyasasında ve kendi platformalarında bir ödeme birimi olarak kullanmayı planladığı yeni dijital para birimi LIBRA'yı ne zaman çıkaracağını ortaya koydu.
Öncelikle kullanıcıların bu yeni dijital parayı Facebook'un sahip olduğu mesajlaşma servisi WhatsApp'ta da kullanabilecek.
Piyasaya sürüldüğünde satın alacağınız Facebook LIBRA'lar, Calibra adı verilen yine kendi dijital cüzdanlarında muhafaza edilecek. Calibra web sitesi üzerinden bugün kullanıma sunuldu.
Facebook Libra'ya Yatırım Almaya Devam Ediyor
"Önümüzdeki aylarda, mevcut oluşum ağını daha da çeşitlendirmek ve desteklemek için ek üyeleri almaya devam edecekler. Şirket açıklamasında, ekosistemi yeniden başlatmaya ve yeni üyeler edinmeye yardımcı olmak için özel bir yerleşimde daha fazla destek içinpara toplayacağız "dedi.
Ancak şimdilik, Facebook Libra'nın kurucu üyeleri arasında kimler var derseniz, aşağıdaki gibidir:
Ödemeler: Mastercard
, PayPal, PayU (Naspers 'fintech kolu), Çizgili, Visa
Teknoloji ve pazarlar: Rezervasyon Holding, eBay, Facebook/ Calibra, Farfetch, Asansör,
Ödeme Piyasası, Spotify
AB, Uber
Technologies, Inc.
Telekomünikasyon: İlyada, Vodafone Grubu
Blockchain: Ankraj, Bizon Parkurları, Madeni Para Tabanı, Inc., Xapo Holdings Limited Şirketi
Girişim Sermayesi: Andreessen Horowitz, Çığır Açan Girişimler, Ribbit Sermaye, Gelişim Sermayesi, Kar
Amacı Gütmeyen ve Çok Taraflı Kuruluşlar ve Akademik Kurumlar: Yaratıcı Yıkım Laboratuvarı, Kiva,
Mercy Corps, Kadın Dünya Bankacılığı
"Ayrıca açıklamada; geri bildirim almak ve bu küresel finansal altyapının hizmet verdiği kişileri yansıtacak şekilde yönetilmesini sağlamak için düzenleyiciler, politika yapıcılar ve uzmanlarla çalışmaya devam edeceğiz. Bunun önemli bir taahhüt ve sorumluluk olacağına inanıyoruz ve 2020'nin ilk yarısında bu yeni ekosistemi başlatma hedefimize doğru ilerlerken açık ve işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz "dedi. Cambridge
Analytica fiyaskosundan sonra, en güçlü kripto para meraklıları bile özellikle kişisel verileri korunması konusunda ve elindeki parayı Facebook'un cüzdanında tutma konusunda biraz endişeli…
TNW