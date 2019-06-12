Son Dakika Haberleri: Facebook Londra merkezinde 500 yeni pozisyon açıldığını duyurdu
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Facebook Londra merkezinde 500 yeni pozisyon açıldığını duyurdu

3 saat önce

– ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook, yıl sonuna kadar Londra'daki merkezi için 500 kişinin işe alınacağını duyurdu.

Facebook Londra merkezinde 500 yeni pozisyon açıldığını duyurdu, System.String[]
ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook, yıl sonuna kadar Londra'daki merkezi için 500 kişinin işe alınacağını duyurdu.
Facebook'un Londra ofisinde 100'ü yapay zeka alanında olmak üzere açılan pozisyonların, ağırlıklı olarak şirketin spamlerle mücadele etme ve personel güvenliğini koruma gibi çeşitli alanlarda hizmet veren "Toplum Entegre" ekibi için oluşturulduğu belirtildi. Söz konusu yeni pozisyonlar, şirketin ABD dışındaki en büyük mühendislik merkezindeki iş gücünü üç binin üzerinde artıracak.
Söz konusu gelişme, şirketin kullanıcılara mobil cihazlarında kullandıkları uygulamalarla ilgili bilgi karşılığında para ödediği yeni uygulamasına piyasaya sürmesinin ardından geldi. Study adı verilen uygulamanın Google Play Store'da kullanıma sunulduğu ve yakın zamanda da iOS'ta yer alacağı belirtildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:55 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Londra, Ekonomi
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