Facebook Messenger'da Gönderilen Mesajları Nasıl Silebilirsiniz?
1 saat önce
Facebook, Messenger'a gönderilen mesajları karşı taraftan silme özelliği getirdi. Peki bu muhteşem özellik nasıl kullanılıyor?
Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook'un yarı bağımsız mesajlaşma uygulaması Messenger, son pişmanlığın fayda etmesi için WhatsApp'ın 'herkesten sil' özelliğini Messenger'a da getirdi. Böylece artık Messenger'da gönderdiğiniz mesajları hem karşı taraftan hem de kendinizden silebileceksiniz. Ancak bu özellik yalnızca mesajlar gönderildikten sonraki 10 dakika içinde kullanılabilecek.
Peki Messenger'ın Herkesten Sil Özelliği Nasıl Kullanılır?
Messenger'ın herkesten sil özelliği ile WhatsApp'ın herkesten sil özelliğinin temelde aynı şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. İlk olarak gönderdiğiniz mesajın üzerinde parmağınızı basılı tutun. Daha sonra aşağıda beliren 'herkesten sil' seçeneğine dokunun. Gönderdiğiniz mesaj hem sizden hem de karşı taraftan silinecektir. Ancak karşı tarafa mesajın sizin tarafınızdan silindiğine dair bildirim gideceğini unutmayın.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Messenger'ın herkesten sil özelliği şu an için yalnızca ilk 10 dakika içinde kullanılabiliyor. Ancak Facebook, ilerleyen dönemde kullanıcı talebine bağlı olarak özelliğin süresini daha da artırabilir. Zira WhatsApp'ta herkesten sil özelliğini ilk kez yayınladığında mesajların yalnızca 8 dakika içinde silinmesine izin veriyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:15
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