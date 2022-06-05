Facebook Messenger kafa karışıklıklarını ortadan kaldırıyor!

Meta, Facebook Messenger uygulamasına büyük bir önem veriyor. Uygulamanın sesli ve görüntülü arama özelliklerini geliştirmek isteyen şirket, yeni bir güncelleme getirdi. Yeni güncelleme ile birlikte Facebook Messenger'ın kullanımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Messenger yeni güncelleme ile artık daha kullanışlı

Uygulamada bundan böyle tüm aramaları bir arada gösteren yeni bir sekme yer alacak. Yeni "Aramalar (Calls)" sekmesi, tüm sesli ve görüntülü aramalarınızı tek bir yerde toplayarak kullanım kolaylığı sunacak. Yeni özellik Android ve iOS cihazlarda Messenger uygulamasındaki "Sohbetler" bölümünün hemen yanında yer alacak.

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Yeni özellik, cevapsız aramalar dahil, yaptığınız veya aldığınız her aramayı görüntülemenize olanak sağlıyor. Yeni sekme sesli ve görüntülü arama sekmelerinin yanı sıra kişilerinizin bir listesini de içerisinde barındırıyor. Böylece aramak istediğiniz kişiye ulaşmak daha kolay olacak.

Facebook Messenger, tüm aramalarınızı özel bir "Aramalar" sekmesinde birleştirerek bir başka Meta uygulaması olan WhatsApp'ın ayak izlerini takip etmiş oldu. WhatsApp'ın arama özelliği ve aramalar kısmı uzun süredir kullanılıyor. Messenger da bu yeni sekme ile aramaları çok daha kolay hale getirme niyetinde.

Dünyada genel olarak oldukça popüler olan Facebook Messenger'ın şimdiye kadar aramaları tek bir yerde toplamamış olması oldukça şaşırtıcı. Daha önce arama özelliğini kullanmak için, aramak istediğiniz kişi ile sohbet penceresini açmanız gerekiyordu.

Meta, Messenger'da her gün dünya çapında 300 milyondan fazla sesli ve görüntülü arama yapıldığını açıkladı. Hal böyle iken gelen yeni sekme ile uygulamanın sadece mesajlaşmak için kullanılmadığı daha net bir şekilde ortaya konmuş oldu.

Bakalım yeni güncelleme Facebook Messenger uygulamasındaki sesli ve görüntülü arama sayısına olumlu yansıyacak mı? Siz Messenger'ın yeni sekmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.