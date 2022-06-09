Facebook, "nefret" söylemi içeren reklamları engellemede hala başarısızlıkla suçlanıyor - Son Dakika
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Facebook, "nefret" söylemi içeren reklamları engellemede hala başarısızlıkla suçlanıyor

09.06.2022 17:47
Facebook, "nefret" söylemi içeren reklamları engellemede hala başarısızlıkla suçlanıyor

NEW ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook'un nefret söylemi içeren reklamları tespit ederek engellemede başarısız olduğu belirtildi.

NEW ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook'un nefret söylemi içeren reklamları tespit ederek engellemede başarısız olduğu belirtildi.

"Küresel Şahit" ve "Foxglove" adlı iki sivil toplum örgütünce test amacıyla Facebook'a, Etiyopya'da etnik ayrımcılığı ve nefret söylemini içeren reklamlar verildi.

Etiyopya'daki 3 ana etnik gruba ait insanların öldürülmesi çağrısı içeren nefret söylemli 12 adet metin tabanlı reklamın yayımlanmasının, Facebook sistemince onaylandığı kaydedildi.

Reklamları gerçekte yayımlamayan grubun, Facebook yönetimi ile temasa geçerek durum hakkında bilgilendirdiği, şirketin ise söz konusu reklamların sistem tarafından otomatik olarak engellenmesi gerektiğini açıkladığı bildirildi.

Bu yazışmalardan bir hafta sonra söz konusu örgütlerin, sistemi denemek amacıyla tekrar nefret söylemi içeren reklamları Facebook'a koyma girişiminde bulunduğu ve aynı şekilde reklamların engellenmediği bilgisi paylaşıldı.

"Facebook'un hala dersini almadığı açık"

Küresel Şahit'ten Rosie Sharpe, Facebook için tespit edilmesi en kolay olabileceklerini düşündükleri reklamların bile engellenmediğini öne sürerken, Foxglove Direktörü Rose Curling ise "Myanmar soykırımından yıllar sonra bile Facebook'un hala dersini almadığı açık." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan hakları savunucusu aynı sivil toplum örgütleri, mart ayında Facebook'un sistemini denemek amacıyla Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik nefret söylemi ve şiddet çağrıları içeren paralı reklam verme girişiminde bulunmuş, Facebook sisteminin bu testlerde de başarısız olduğunu duyurmuştu.

Facebook, 2018'de yeterli çabayı göstermediğini itiraf etmişti

Myanmar'da 20 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, 2018'de Arakanlılara karşı şiddet ve nefret söyleminin kışkırtılmasını önlemek için yeterli çabayı göstermediğini itiraf etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) de 2018'de, Facebook'u sanal nefretin yayılması konusunda "yavaş ve etkisiz" olmakla suçlamıştı.

İngiltere ve ABD'de yaşayan çok sayıda Arakanlı mülteci, Myanmar'da kendilerine karşı nefret söyleminin yayılmasına izin vermekle suçladığı sosyal medya devi Facebook'a, 7 Aralık 2021'de 150 milyar dolarlık dava açmıştı.

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Kaynak: AA

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