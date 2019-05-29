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Facebook para cezasını ödedi

22 dakika önce

Facebook, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun veri ihlali gerekçesiyle verdiği 1 milyon 650 bin liralık idari para cezasını ödedi.

Facebook para cezasını ödedi, System.String[]
Facebook, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun veri ihlali gerekçesiyle verdiği 1 milyon 650 bin liralık idari para cezasını ödedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:53 
Facebook, Ekonomi
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