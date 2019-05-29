Facebook para cezasını ödedi
22 dakika önce
Facebook, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun veri ihlali gerekçesiyle verdiği 1 milyon 650 bin liralık idari para cezasını ödedi.
Facebook, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun veri ihlali gerekçesiyle verdiği 1 milyon 650 bin liralık idari para cezasını ödedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:53
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