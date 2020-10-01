Facebook pilot uygulamaya başladı: Instagram, Messenger ve WhatsApp birbirine bağlanıyor - Son Dakika

Facebook'un geçen yıl açıkladığı birer milyardan fazla aktif kullanıcısı olan Instagram, WhatsApp ve Messenger'ın entegre edilmesi planının ilk adımı hayata geçti. Bu adımın mesajlaşma sektöründe önümüzdeki yıllarda Facebook'un hakimiyetini daha da güçlendireceği ve ABD'de tekelcilik soruşturmasıyla karşı karşıya olan şirketin bölünmesini daha da zorlaştıracağı belirtiliyor.

BAZI PAZARLARDA DENENİYOR

Instagram ve Messenger kullanıcılarının birbiriyle mesajlaşma ve görüntülü görüşme yapabilmesi özelliği bazı pazarlarda denenmeye başladı. Önümüzdeki aylar içinde tüm dünyaya yayılacak olan uygulama için şimdilik aynı özelliğin WhatsApp'ta ne zaman başlayacağına ilişkin tarih verilmedi.

UYGULAMADAN ÇIKMAYA GEREK KALMAYACAK

Facebook, WhatsApp, Instagram ve Facebook hizmetlerini entegre etme planlarını Mart 2019'da açıklamıştı. Bu plan, sadece WhatsApp hesabı olanların, başka bir uygulama indirmek ya da uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda olmadan Instagram ve Messenger kullanıcılarına ya da bu uygulamalardan WhastApp'a mesaj gönderebilmesi fikrini temel alıyor.

Facebook Instagram'ı 2012'de WhatsApp'ı da 2014'te satın almıştı. Şirket Messenger uygulamasını 2011'de çıkarmıştı. Facebook'un bu planı hayata geçirmek için büyük bir altyapı yatırımı yaptığı belirtiliyor.