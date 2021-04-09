Facebook, Ramazan ayını 'İyilik Zamanı' kampanyası ile karşılıyor - Son Dakika

Facebook, Ramazan ayını 'İyilik Zamanı' kampanyası ile karşılıyor

09.04.2021 09:18
Facebook, Ramazan ayını 'İyilik Zamanı' kampanyası ile karşılıyor, System.String[]

Facebook, Ramazan ayı boyunca insanları Facebook platformları üzerinden iyilik yapmaya ve bunu paylaşmaya teşvik eden global #Monthofgood (#İyilikZamanı) kampanyasını hayata geçiriyor.

Facebook, Ramazan ayı boyunca insanları Facebook platformları üzerinden iyilik yapmaya ve bunu paylaşmaya teşvik eden global #Monthofgood (#İyilikZamanı) kampanyasını hayata geçiriyor.

Pandemi dönemindeki ikinci Ramazan ayı yaklaşırken, insanların Ramazan ayını kutlarken birbirleriyle bağlantıda kalmaları, bir topluluğun parçası olma hissini yakalamaları ve geleneklerini yeni yollarla devam ettirmelerinde sosyal medya önemli bir rol oynuyor. Bu durumun bilincinde olan Facebook, Ramazan ayı boyunca insanları Facebook platformları üzerinden iyilik yapmaya ve bunu paylaşmaya teşvik eden global #Monthofgood (#İyilikZamanı) kampanyasını hayata geçiriyor.

Verilen bilgiye göre şirket, bu kampanyayla insanlara iyilik yapmak için yeni yollar keşfetmelerine, topluluklarına fayda sağlamalarına ve iyilik yapanlara seslerini duyurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Şirket bu kapsamda bu iyilik hareketinin yanı sıra insanların iyilikleri paylaşmaları ve sevdikleriyle bağlantı kurmaları için yeni özellikler sunuyor. Ramazan'a özel tüm dünyada kullanıma sunulacak yeni özellikler arasında Facebook Messenger'da Artırılmış Gerçeklik arka planları, Messenger ve Instagram çıkartmalarına ek olarak Murat Kalkavan'ın illüstrasyonlarından oluşan WhatsApp çıkartmaları bulunuyor.

Türkiye'deki insanların yüzde 77'sinin geçen Ramazan'da başkalarıyla iletişime geçmek için teknolojiyi daha fazla kullandığını ve bu dönemin küresel topluluklarının çok büyük bir kısmı için yılın en önemli zamanlarından biri olduğunun farkında olduklarını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, "Bir kez daha pandemide geçireceğimiz bu Ramazan ayında, şirket olarak insanlara Ramazan'ın ruhunu devam ettirebileceğimizi, üretici yollarla geleneklerimizi canlı tutabileceğimizi ve bu zor zamanlarda birbirimize umut verebileceğimizi göstermek istiyoruz. Teknolojinin insanları ve toplulukları bir araya getirerek yeni deneyimler üretme gücünü geçtiğimiz yıl boyunca daha da iyi anladık, platformlarımızın insanların ve toplulukların bir araya gelmelerine, birbirlerine destek olmalarına ve Ramazan ruhunu yaşatmalarına yardım etmeye devam edeceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Şirket ayrıca, insanlara ilham vermek ve onları iyilik yapmaya teşvik etmek için Facebook platformları üzerinden yapılabilecek iyilikler konusunda fikirler paylaştı. - İSTANBUL

Facebook, Ramazan ayını 'İyilik Zamanı' kampanyası ile karşılıyor
Facebook, Ramazan ayını 'İyilik Zamanı' kampanyası ile karşılıyor
Facebook, Ramazan ayını 'İyilik Zamanı' kampanyası ile karşılıyor
Facebook, Ramazan ayını 'İyilik Zamanı' kampanyası ile karşılıyor

Facebook, Ramazan, Pandemi, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Facebook, Ramazan ayını 'İyilik Zamanı' kampanyası ile karşılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Bir Zamanlar Kıbrıs'ta yürek yakan küvet katliamı sahnesi! Bölüm ölenlerin ruhuna adandı Bir Zamanlar Kıbrıs'ta yürek yakan küvet katliamı sahnesi! Bölüm ölenlerin ruhuna adandı "Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı Can Yaman'la evleneceği konuşulan Diletta Leotta'nın parmağındaki alyansı dikkat çekti Can Yaman'la evleneceği konuşulan Diletta Leotta'nın parmağındaki alyansı dikkat çekti Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor         
08:57
Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş         
08:32
Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var         
07:20
Esra Dermancıoğlu'ndan şaşırtan itiraf: Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil Esra Dermancıoğlu'ndan şaşırtan itiraf: Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil         
23:34
Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı         
21:29
Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı         
19:50
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu         
17:17
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm 3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm         
16:59
"Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü         
15:10
Tecavüze uğrayıp ormana gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan eski eşe şaşırtan beraat kararı Tecavüze uğrayıp ormana gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan eski eşe şaşırtan beraat kararı         
14:29
Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar         
14:28
Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti         
14:21
28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti         
13:20
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı         
12:52
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 09:33:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Facebook, Ramazan ayını 'İyilik Zamanı' kampanyası ile karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei