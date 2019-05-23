Facebook raporu: 2,4 milyar aktif kullanıcıdan yüzde 5'i 'sahte' hesap
7 saat önce
Sosyal medya platformu Facebook'un, perşembe günü yayımladığı rapora göre sosyal medyada bulunan hesapların yaklaşık yüzde 5’inin 'sahte' olduğu tahmin ediliyor. Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısı 2,4 milyar kişiye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:23
Sosyal medya platformu Facebook sahte hesaplara karşı mücadele etmeye devam ediyor.
Amerikalı şirketin perşembe günü yayımladığı rapora göre sosyal medya ağında bulunan hesapların yaklaşık yüzde 5'inin 'sahte' olduğu tahmin ediliyor.
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