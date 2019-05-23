Son Dakika Haberleri: Facebook raporu: 2,4 milyar aktif kullanıcıdan yüzde 5'i 'sahte' hesap

Facebook raporu: 2,4 milyar aktif kullanıcıdan yüzde 5'i 'sahte' hesap

7 saat önce

Sosyal medya platformu Facebook'un, perşembe günü yayımladığı rapora göre sosyal medyada bulunan hesapların yaklaşık yüzde 5’inin 'sahte' olduğu tahmin ediliyor. Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısı 2,4 milyar kişiye ulaştı.

Facebook raporu: 2,4 milyar aktif kullanıcıdan yüzde 5'i 'sahte' hesap, System.String[]
Sosyal medya platformu Facebook sahte hesaplara karşı mücadele etmeye devam ediyor.

Amerikalı şirketin perşembe günü yayımladığı rapora göre sosyal medya ağında bulunan hesapların yaklaşık yüzde 5'inin 'sahte' olduğu tahmin ediliyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:23 
Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Buket Aydın, "Güvenlik Görevlilerini İşten Kovdu" İddialarına Cevap Verdi! Çocuğunun Sınıf Arkadaşını Taciz Eden Baba Tutuklandı Cinsiyet Değiştirme Filtresi Kullanan Çağla Şikel, Alişan'a Benzedi Tarkan 1999 Yılında Çektirdiği Fotoğrafı Paylaşarak Nostalji Yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:04:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Facebook raporu: 2,4 milyar aktif kullanıcıdan yüzde 5'i 'sahte' hesap
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]