Yeni KDV Düzenlemesi Facebook
Reklamlarını Vurdu!
Facebook Reklamlarına Yüzde 18 KDV Dönemi 1 Nisan
2019 tarihi itibariyle başladı. Peki şimdi n'olcak Facebook Türkiye
Vergi Kapsamın Alındı, KDV Kesilecek! Facebook reklamlarından Türkiye'de KDV kesilmesine bu ay itibariyle resmen başlandı.
Facebook Reklamlarına Yüzde 18 KDV Dönemi Başladı.
Sosyal Medya devi operasyonların İrlanda üzerinden gerçekleştiriyor olsa da bu onu kurtarmayacak. Maliyenin ciddi gelir elde etmeyi beklediği reklamlardan artık Yüzde 18 KDV kesilecek.
1 Nisan 2019 Tarihi itibariyle Facebook Reklamları Türkiye'de resmen vergiye tabi tutuluyor. Artık Türkiye'de Facebook, Instagram
, Messenger veya Marketplace üzerinden verilen reklamlardan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi ( KDV) kesiliyor.
Bu EK KDV Ücreti Kimin Cebinden Çıkıyor Derseniz?
Elbette reklam verenlerin cebinden çıkıyor. Bu vergi tutarı, Facebook'a ödenen reklam bütçesinin üzerine ekleniyor ve reklam verenlerin cebinden çıkıyor. Bu KDV tutarı, Gelir İdaresi Başkanlığı
'na (GİB
) iletilmek üzere Facebook İrlanda'ya yapılıyor.
Facebook bu kapsamda kullanıcılarından Vergi Numarası istemeye başladı bile.
Facebook bu kapsamda Türkiye'deki kullanıcılara yönelik olarak bildirimlerini de yaptı. Sosyal ağdan yapılan uyarıda, "Facebook, 1 Nisan 2019 itibarıyla Türkiye Katma Değer Vergisi almaya başlayacaktır. Doğru şekilde vergilendirildiğinizden emin olmak için KDV numaranızı (Vergi Kimlik Numarası) ekleyin ve kendiniz KDV beyanında bulunacağınızı onaylayın" denildi.
Özetle 100 TL reklam verdiyseniz, şimdi yüzde 18 KDV eklendikten sonra 118 TL olarak ödeyeceksiniz, ödenen 18 TL'lik rakam ise Facebook IRLANDA tarafından Gelirler İdaresi Başkanlığına Ödenecek.