Son Dakika Haberleri: Facebook Reklamlarına Yüzde 18 Kdv Dönemi Başladı

Facebook Reklamlarına Yüzde 18 Kdv Dönemi Başladı

55 dakika önce

Yeni KDV Düzenlemesi Facebook Reklamlarını Vurdu!

Facebook Reklamlarına Yüzde 18 Kdv Dönemi Başladı, System.String[]
Yeni KDV Düzenlemesi Facebook Reklamlarını Vurdu!


Facebook Reklamlarına Yüzde 18 KDV Dönemi 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle başladı. Peki şimdi n'olcak Facebook Türkiye Vergi Kapsamın Alındı, KDV Kesilecek! Facebook reklamlarından Türkiye'de KDV kesilmesine bu ay itibariyle resmen başlandı.

Facebook Reklamlarına Yüzde 18 KDV Dönemi Başladı.

Sosyal Medya devi operasyonların İrlanda üzerinden gerçekleştiriyor olsa da bu onu kurtarmayacak. Maliyenin ciddi gelir elde etmeyi beklediği reklamlardan artık Yüzde 18 KDV kesilecek.

1 Nisan 2019 Tarihi itibariyle Facebook Reklamları Türkiye'de resmen vergiye tabi tutuluyor. Artık Türkiye'de Facebook, Instagram, Messenger veya Marketplace üzerinden verilen reklamlardan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi ( KDV) kesiliyor.

Bu EK KDV Ücreti Kimin Cebinden Çıkıyor Derseniz?

Elbette reklam verenlerin cebinden çıkıyor. Bu vergi tutarı, Facebook'a ödenen reklam bütçesinin üzerine ekleniyor ve reklam verenlerin cebinden çıkıyor. Bu KDV tutarı, Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) iletilmek üzere Facebook İrlanda'ya yapılıyor.

Facebook bu kapsamda kullanıcılarından Vergi Numarası istemeye başladı bile.

Facebook bu kapsamda Türkiye'deki kullanıcılara yönelik olarak bildirimlerini de yaptı. Sosyal ağdan yapılan uyarıda, "Facebook, 1 Nisan 2019 itibarıyla Türkiye Katma Değer Vergisi almaya başlayacaktır. Doğru şekilde vergilendirildiğinizden emin olmak için KDV numaranızı (Vergi Kimlik Numarası) ekleyin ve kendiniz KDV beyanında bulunacağınızı onaylayın" denildi.

Özetle 100 TL reklam verdiyseniz, şimdi yüzde 18 KDV eklendikten sonra 118 TL olarak ödeyeceksiniz, ödenen 18 TL'lik rakam ise Facebook IRLANDA tarafından Gelirler İdaresi Başkanlığına Ödenecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:39 Kaynak: Teknotalk.com
1 Nisan, Türkiye, Facebook, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı Yıllar Önce "Kendimi Alman Hissediyorum" Diyen Mesut Özil'in, Vatan Hesapsız Kitapsız Sevilir Paylaşımı Olay Oldu! AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi Ünlü Oyuncuların Buluştuğu Atiye Dizisinin Setinden Kahreden Ölüm Haberi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 04:34:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Facebook Reklamlarına Yüzde 18 Kdv Dönemi Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]