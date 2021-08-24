Facebook, Sahra Altı Afrika'daki 37 ülkede alışveriş özelliğini hayata geçiriyor - Son Dakika

Facebook, Sahra Altı Afrika'daki 37 ülkede alışveriş özelliğini hayata geçiriyor

Sosyal medya platformu Facebook, Sahra Altı Afrika'daki 37 ülkede alışveriş özelliğini hayata geçireceğini açıkladı.

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