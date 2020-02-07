Facebook sanal dolandırıcılık için kullanılan markalar arasında dünya birincisi

Sanal çözümler konusunda dünya lideri şirketlerden biri olan Check Point Yazılım Teknolojileri firması 2019 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşen sahte e-posta yoluyla şifre çalma veya dolandırma (phishing) vakalarına dair bir rapor yayınladı. Buna göre Facebook siber hırsızlar ve dolandırıcılar için açık ara en karlı marka.



Rapora göre başta kredi kartı ve diğer ödeme türü bilgileri gibi farklı kişisel verileri çalmak için dünya çapında en çok taklit edilen markalar sırasıyla şunlar Açıklaması