Facebook sanal dolandırıcılık için kullanılan markalar arasında dünya birincisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Facebook sanal dolandırıcılık için kullanılan markalar arasında dünya birincisi - Son Dakika Dünya

Facebook sanal dolandırıcılık için kullanılan markalar arasında dünya birincisi

6 saat önce

Sanal çözümler konusunda dünya lideri şirketlerden biri olan Check Point Yazılım Teknolojileri firması 2019 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşen sahte e-posta yoluyla şifre çalma veya dolandırma (phishing) vakalarına dair bir rapor yayınladı.

Facebook sanal dolandırıcılık için kullanılan markalar arasında dünya birincisi, System.String[]

Sanal çözümler konusunda dünya lideri şirketlerden biri olan Check Point Yazılım Teknolojileri firması 2019 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşen sahte e-posta yoluyla şifre çalma veya dolandırma (phishing) vakalarına dair bir rapor yayınladı. Buna göre Facebook siber hırsızlar ve dolandırıcılar için açık ara en karlı marka.


Rapora göre başta kredi kartı ve diğer ödeme türü bilgileri gibi farklı kişisel verileri çalmak için dünya çapında en çok taklit edilen markalar sırasıyla şunlar Açıklaması

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Facebook, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:11 
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