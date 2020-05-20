Facebook Shops: Uygulama içi alışveriş hizmeti, Instagram ve Facebook için devrede - Son Dakika
BBC

Facebook Shops: Uygulama içi alışveriş hizmeti, Instagram ve Facebook için devrede

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, sanal alışverişin de platform üzerinden yapılmasına olanak verecek entegre bir yapıyı hizmete sundu.

Sosyal medya devi Facebook, sanal alışverişin de platform üzerinden yapılmasına olanak verecek bir yapıyı hizmete sundu.

Facebook Shop adı verilen yapı aracılığı ile platformdan ayrılmadan satın alma işlemi yapılabilecek.

Açılan mağazalara, işletmelerin Facebook sayfaları ya da Instagram profilleri aracılığıyla ulaşabilecek.

Covid 19 salgını nedeniyle hayata geçişi hızlandırılan Facebook Shops, Amerika'da ücretsiz bir hizmet olarak erişime açıldı.

Bu alışveriş özelliği, Facebook'a bağlı mesajlaşma uygulamaları ile de entegre çalışacak.

Örneğin Messenger, WhatsApp ya da Instagram direkt mesaj üzerinden, işyeri sahipleri ile iletişime geçilebilecek.

Facebook'tan ürün geliştiricisi George Lee, uygulamanın en az altı aydır üretimde olduğunu söyleyerek, "Elbette ki mevcut durum nedeniyle çalışmalarımızı çok hızlandırdık. Birçok iş yerinin hayatta kalabilmesine katkı verebilecek eşsiz bir pozisyondayız" dedi.

Facebook daha fazla trafik ve reklam amaçlıyor

Amerika'da ve dünyada yüzbinlerce işyeri Covid 19 salgını nedeniyle yal kısmen ya tamamen internet üzerinden alışverişe yönelmiş durumda.

TechCrunch internet sitesinden Anthony Ha, salgının yarattığı yeni durumun Facebook yararına çalışabileceğini değerlendirdi.

Ha'nın değerlendirmesine göre, bugün salgın nedeniyle birçok küçük işletmenin kapanması, Facebook için de bu işletmelerden gelecek reklam gelirlerinin ortadan kalkması demek.

Bu nedenle Anthony Ha, bu işletmelerin hayatta kalmasının da Facebook'un yararına olduğunu söylüyor.

Facebook Shops: Uygulama içi alışveriş hizmeti, Instagram ve Facebook için devrede
Amerika Birleşik Devletleri, Instagram, Facebook, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 09:10 

Son Dakika Dünya Facebook Shops: Uygulama içi alışveriş hizmeti, Instagram ve Facebook için devrede - Son Dakika Dünya

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