Son Dakika Haberleri: Singapur hükümeti bir Facebook sayfasında yayınlanan ifadelere "doğru olmayan suçlamalar" dedi, Facebook düzeltme yayınladı
BBC
Son Dakika Dünya Singapur hükümeti bir Facebook sayfasında yayınlanan ifadelere 'doğru olmayan suçlamalar' dedi, Facebook düzeltme yayınladı - Son Dakika Dünya

Singapur hükümeti bir Facebook sayfasında yayınlanan ifadelere "doğru olmayan suçlamalar" dedi, Facebook düzeltme yayınladı

6 saat önce

Singapur'da hükümetin "sahte haber" ile mücadele etme amacıyla yürürlüğe sokulduğunu söylediği kanun yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamında bir Facebook sayfasında "doğru olmayan ifadeler" bulunduğu gerekçesiyle Singapur hükümeti Facebook'tan düzeltme talep etti. Bunun üzerine Facebook, yalnızca Singapurlulara açık bir düzeltme notu paylaştı.

Singapur hükümeti bir Facebook sayfasında yayınlanan ifadelere

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Singapur'da hükümetin "sahte haber" ile mücadele etme amacıyla yürürlüğe sokulduğunu söylediği, tartışmalı bir kanuna uygun düzenlemelere gitti.

SİNGAPUR HÜKÜMETİ: PAYLAŞIM DOĞRU OLMAYAN SUÇLAMALAR İÇERİYOR

Facebook, Cumartesi günü, Singapur hükümetinin talebi üzerine bir sosyal medya paylaşımı ile ilgili düzeltme notu yayımladığını açıkladı. Hükümet paylaşımın "doğru olmayan suçlamalar" içerdiğini belirtiyor.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ ENDİŞELİ

Singapur hükümeti, Mayıs ayında parlamentodan geçen 'Çevrimiçi Yalanlar ve Manipülasyon Yasası'nın "sahte haber" ile mücadele kapsamında hazırlandığını kaydediyor, ancak insan hakları örgütleri kanunun ülkedeki ifade özgürlüğünü sınırlandıracağı gerekçesiyle endişeli.

DÜZELTME NOTUNU YALNIZCA SİNGAPURLULAR GÖRDÜ

Düzeltme notu paylaşımın altına yer aldı, paylaşımda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

"Facebook yasal olarak Singapur hükümetinin bu paylaşımın yalan bilgiler içerdiğini kaydettiğini size bildirmekle yükümlü" ifadelerinin yer aldığı not, sadece Singapurlu kullanıcılara açık.

Singapur hükümeti Cuma günü 23 Kasım'da yapılan bir paylaşım ile ilgili, Facebook'a bir "düzeltme notu" yayımlamaları talimatı verdiklerini açıkladı.

Sosyal medya paylaşımında, Halk Hareketi Partisi'nin (PAP) adayının dini bağlantılarını açıklayan muhbirin tutuklandığı ve aday hakkındaki iddiaları yayımlayan Facebook sayfasının polis incelemesi altında olduğu öne sürülüyor.

Singapur, ilk aşamada paylaşımı yapan States Times Review isimli bloğun yazarı Alex Tan'a düzeltme yapması talimatı verdiklerini kaydediyor.

Singapur dışında yaşayan Tan, düzeltme talebini reddettiğini ve yetkililerin kendisine hakkında inceleme başlattıklarını söylediklerini açıkladı.

FACEBOOK: UYGULAMANIN ÖLÇÜLÜ VE ŞEFFAF OLACAĞINI UMUYORUZ

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, Singapur kanunları gereği bazı paylaşımlara uyarı eklendiği kaydedildi, "Kanunun yeni yürürlüğe girdiği düşünüldüğünde, Singapur hükümetinin ifade özgürlüğünü etkilemeyeceğine dair verdiği güvenceler çerçevesinde, uygulamanın ölçülü ve şeffaf olacağını umuyoruz" denildi.

Singapurlu bazı kullanıcılar düzeltme notunu göremediklerini ifade ettiler. Facebook bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Söz konusu kanunun hazırlanma aşaması 2 yıl sürdü. Ülkede bir ilk olma özelliği taşıyan kanun geçen ay yürürlüğe girdi.

İnternet ve teknoloji şirketlerinin kurduğu bir dernek olan Asya İnternet Koalisyonu, kanunu "şimdiye kadar bu bağlamda yapılan en kapsamlı kanun" olarak nitelendirdi.

Kanuna uyulmaması durumunda, 10 yıla varan hapis cezası ya da 733 bin dolara varan para cezaları verilmesi öngörülüyor.

Facebook, Singapur, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:35 
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