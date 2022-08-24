Facebook ünlülerden gelen spamlarla dolup taşıyor! - Son Dakika
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Facebook ünlülerden gelen spamlarla dolup taşıyor!

24.08.2022 13:56
Facebook ünlülerden gelen spamlarla dolup taşıyor!

Facebook şu anda kullanıcı anasayfalarını ünlü hesapların sonsuz gönderileri ile dolduran tuhaf bir hata ile karşı karşıya.

Facebook şu anda kullanıcı anasayfalarını ünlü hesapların sonsuz gönderileri ile dolduran tuhaf bir hata ile karşı karşıya. Sosyal medya ağını kullanmaya çalışan birden fazla kişi aynı sorunu yaşıyor. Kullanıcıların anasayfaları; Lady Gaga, Nirvana ve The Beatles gibi ünlü sanatçılara gönderilen paylaşımlar ile dolup taşıyor.

Facebook kullanıcıları büyük bir sorun ile karşı karşıya

Bazı kullanıcılar ise bu hatadan yararlanmış durumda. Yaptıkları paylaşımların birçok insana ulaşacağını anlayan kişiler, ünlülere çeşitli 'meme'ler göndermiş durumda. Diğer yandan, PayPal bağış bağlantılarını spam olarak göndererek veya kripto para birimi projelerini tanıtarak bu durumu ekonomik avantaja çevirmek isteyen kişiler de mevcut.

Facebook ve Instagram kullanıcıların her adımını izliyor!

Bu sorunun ise şu anda tüm bölgelerde yer almadığı söyleniyor. ABD'li kullanıcıların gece geç saatlerden itibaren Facebook'ta yaşanan spam sorununu bildirdikleri kaydedildi. Meta'nın resmi sitesinde ise herhangi bir sorundan bahsedilmiyor. Meta'dan kısa sürede açıklama yapması bekleniyor.

It's carnage out there folks pic.twitter.com/DgpmcwuiCn

— jon.porter (@JonPorty) August 24, 2022

Şu anda ise sorun çözülmüş gibi görünüyor. Ancak sosyal medya uzun süre bu sorunla uğraşacağa benziyor. Birçok kullanıcı özellikle kötü niyetli kişilerin spam mesajları ile karşı karşıya kaldı. Bu süreçte bazı kişilerin PayPal hesapları ya da kripto projeleri üzerinden dolandırılmış olabileceği konuşuluyor.

Diğer yandan bazı kişiler ise daha fazla kişiye ulaşmak adına ünlülerin hesaplarında çeşitli paylaşımlar yapmış durumda. Birçok ünlü hesaptan gelen ve dikkat çekici şekilde oluşturulan bu içerikler Facebook kullanıcılarının oldukça canını sıkmış durumda.

Henüz Facebook cephesinden de bu konu hakkında bir yorum yapılmış değil. Resmi bir açıklama yapıldığında sizleri yine buradan bilgilendireceğiz. Peki siz Facebook'ta yaşanan spam sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Lady Gaga, Facebook, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Facebook ünlülerden gelen spamlarla dolup taşıyor! - Son Dakika

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