Facebook'ta firari sanık ile polis arasında pazarlık: 15 bin beğeniye teslim olmayı kabul etti
12 saat önce
Jose Simms adlı 29 yaşındaki bir sanık, hakkında açılan bir davada duruşmaya katılmadığı için polis tarafından aranıyordu. Facebook üzerinden polisle pazarlığa girişen sanık 'aranıyor' ilanının 20 bin beğeni alması şartıyla teslim olacağını söyledi, pazarlık sonucu taraflar 15 bin beğenide anlaştı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:08
Amerika Birleşik Devletleri'nde firari bir sanıkla polis arasında sosyal medya üzerinden yapılan pazarlıkta taraflar 15 bin beğeniye el sıkıştı.
Jose Simms adlı 29 yaşındaki bir sanık, hakkında açılan bir davada duruşmaya katılmadığı için polis tarafından aranıyordu. Facebook üzerinden polisle iletişime geçen Simms, hakkındaki 'aranıyor' ilanının 20 bin beğeni alması koşuluyla teslim olacağını söyledi. Pazarlık sonucu taraflar 15 bin beğenide anlaştı.
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