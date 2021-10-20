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Facebook'ta kadın profili oluşturup, cinsel içerikli mesajlar yolladı: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti - Son Dakika

Facebook'ta kadın profili oluşturup, cinsel içerikli mesajlar yolladı: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti

20.10.2021 16:27

Adana'da 29 yaşındaki V.T., Facebook'ta kadın profili olan bir kullanıcıdan cinsel içerikli mesajlar almaya başladı. Hesabı engellenmesine rağmen başka hesaplardan ''Tanışalım mı, fotoların delirtti beni'' gibi mesajlar almaya devam eden kadın, emniyete giderek şikayette bulundu. Mağdur kadın, emniyetteki işlemler sırasında başka kadınların da aynı kişi tarafından taciz edildiğini öğrendi. Diğer taraftan tacizcinin, kadınları açık alanda elle taciz gibi 9 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan olayda, Temmuz ayında Facebook'tan aldığı cinsel içerikli taciz mesajları ile korku dolu günler yaşayan V.T. (29), polise giderek şikayetçi olduğunda tek mağdurun kendisi olmadığını ve 9 kadının aynı kişi tarafından farklı dönemlerde taciz edildiğini öğrendi.

TACİZ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınları taciz ettiği iddia edilen E.B.T.yi (27) gözaltına alarak, dijital materyallerde yaptıkları incelemelerde kadınlara attığı mesajları ve kendisine gönderilen mesajları belgeledi. Bunun üzerine E.B.T. hakkında dava açıldı.

Son dakika! Cinsel tacizci kabusu oldu

KADIN PROFİLİYLE CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR YOLLAMIŞ

V.T, 24 Kasım'da görülecek olan duruşma öncesi tacizcinin hak ettiği cezayı almasını istediklerini ifade ederek, "Temmuz ayı başında benim Facebook hesabına kadın profili ile cinsel içerikli mesajlar geldi. Hesapları engelledikçe farklı profillerden eklemeye, mesajlar atmaya devam etti. Bana cinsel içerikli videolarını atarak sürekli taciz etmeye başladı. Karakola şikayete gittim.

Son dakika! Cinsel tacizci kabusu oldu

BAŞKA KADINLARI DA TACİZ ETMİŞ

Orada benimle birlikte başka şikayetçi olan bayanlar da olduğunu gördüm. Çok basit bir şekilde 'Size bir şey sorabilir miyim?' diye başladı. Orada benimle birlikte başka bir mağdur ismini vermesi üzerine onun üzerine gidildi. Cep telefonu ile bize yolladığı içerikler tespit edildi. Gözaltına alındı, tutuklandı. Bizler koruma kararı aldık ama hapse girip çıktı, yeniden bu koruma kararını ihlal etti. Bunu bu kez mahkeme reddetti. Telefonda içerikler incelendi, savcılıktan aldığımız bilgiye göre bu kişinin olduğu ispatlandı. Ama bu kişi, 'Savcıya gitseniz de bir şey olmayacak' diyor. İlla bize temas olması mı lazım, tecavüz mü etmesi lazım? Bu kişi ceza almazsa bunun devamı gelecek" dedi.

Son dakika! Cinsel tacizci kabusu oldu

''FOTOLARIN DELİRTTİ BENİ''

Taciz şüphelisi, sosyal medya üzerinden kadın profillerini kullanarak yolladığı mesajlarda, erkek olduğunu belirterek, ''Tanışalım mı, fotoların delirtti beni'' gibi tacizlerde bulunurken, şahsın 9 ayrı taciz dosyası bulunduğu da ortaya çıktı. Bunlar arasında kadınları açık alanda elle taciz gibi suçlar da yer alıyor.

Facebook'ta kadın profili oluşturup, cinsel içerikli mesajlar yolladı: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti

Münir Karaloğlu, Facebook, Adana, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Facebook'ta kadın profili oluşturup, cinsel içerikli mesajlar yolladı: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Facebook'ta kadın profili oluşturup, cinsel içerikli mesajlar yolladı: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti - Son Dakika
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