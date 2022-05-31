Facebook'tan şaşırtan karar: Sevilen özelliği geri çekti - Son Dakika
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Facebook'tan şaşırtan karar: Sevilen özelliği geri çekti

31.05.2022 12:38
Facebook'tan şaşırtan karar: Sevilen özelliği geri çekti

Facebook karanlık mod desteğini sessiz sedasız devre dışı bıraktı. Facebook'un iOS uygulamasında karanlık mod nasıl açılır?

Facebook'un iOS uygulamasında karanlık mod desteğinin kaybolduğu bildirildi. Sosyal medya uygulamasının zaten çok geç devreye aldığı karanlık mod özelliği, iOS uygulaması için tekrar devre dışı bırakılmış gibi görünüyor. Peki Facebook iOS karanlık mod neden iptal edildi?

Facebook kullanıcılarına karanlık mod şoku

9to5Mac tarafından hazırlanan son rapora göre iOS için Facebook sürümünde ilginç bir gelişme yaşanıyor. Apple kullanıcıları, ilk olarak 2020 yılında sunulan karanlık mod özelliğine artık erişemiyor. Meta'nın özellikle ile ilgili henüz açıklama yapmaması ise merak uyandırdı.

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Facebook'taki dark mod seçeneği açıklama yapılmadan görünmez hale getirildi. Bu şimdilik bir hata olarak kabul edilse de, Facebook henüz sorunu kabul etmedi veya sorunu çözecek güncelleme için zaman çizelgesi paylaşmadı.

Facebook'tan şaşırtan karar: Sevilen özelliği geri çekti

Apple, kendi işletim sistemi için karanlık mod desteğini 2019 yılında sunarken, Facebook uygulamasına bu özellik 2020'de geldi. Facebook uygulamasının sevilen yeniliklerinden biri olan karanlık mod, diğer uygulamalarda olduğu gibi, uygulamanın daha koyu bir arayüzde kullanılmasını mümkün kılıyor.

Karanlık mod desteğinin geri çekilip çekilmediği şimdilik bilinmiyor olsa da, Android ve web sürümlerinde bulunduğunu belirtelim. Yani büyük ihtimalle Meta, özellikte hata olduğunu fark etti ve kullanıcılardan habersiz devre dışı bıraktı.

Bu aslında büyük bir hata değil, ancak iPhone veya iPad'de karanlık mod tercih eden kullanıcılar için renk tutarsızlığı yaratabilir. Ayrıca uygulamanın, sistem ile aynı modu kullanmasını istediğinizde de karanlık moda geçmediğini belirtelim.

Facebook'tan şaşırtan karar: Sevilen özelliği geri çekti

Bildiğiniz üzere karanlık mod, uygulamalarda ve web sitelerinde en çok aranan özelliklerden biri. Apple da sistem arayüzünde karanlık mod desteğini, iOS 13 ile birlikte 2019 yılında kullanıcılarına sunmaya başladı ve hala devam ediyor.

Telefonunuzda karanlık mod kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bize bildirin.

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Kaynak: Shiftdelete

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