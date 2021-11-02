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Facebook'tan yeni adım! 1 milyardan fazla kişinin yüz tarama verileri siliniyor - Son Dakika

Facebook'tan yeni adım! 1 milyardan fazla kişinin yüz tarama verileri siliniyor

02.11.2021 22:37

Facebook, yüz tanıma sistemini gelecek haftalarda kapatmayı ve bir milyardan fazla kullanıcının yüz tarama verilerini silmeyi planladığını açıkladı.

Yeni ismiyle Meta'nın Yapay Zekadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jerome Pesenti, bir blog yazısında, Facebook'ta yüz tanıma sistemini kapatacaklarını bildirdi.

TOPLUMSAL ENDİŞEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yüz tanıma ayarını seçen kişilerin artık fotoğraf ve videolarda otomatik olarak tanımlanamayacağını belirten Pesenti, bir milyardan fazla kullanıcının yüz tanıma verilerinin silineceğini kaydetti. Pesenti, "Özellikle düzenleyicilerin henüz net kurallar sağlamaması nedeniyle artan toplumsal endişelere karşı yüz tanıma için olumlu kullanım durumlarını tartmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BU TEKNOLOJİ ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yüz tanıma teknolojisini halen güçlü bir araç olarak gördüklerini vurgulayan Pesenti, bu teknolojiler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Pesenti, yüz tanıma teknolojisinin toplumdaki yeri hakkında pek çok endişe olduğuna işaret ederek, düzenleyicilerin halen kullanımını yöneten net bir kurallar dizisi sağlama sürecinde olduğunu ve söz konusu belirsizlik nedeniyle yüz tanıma kullanımının bir dizi kullanım durumuyla sınırlandırılmasının uygun olduğuna inandıklarını kaydetti.

Facebook'tan yeni adım! 1 milyardan fazla kişinin yüz tarama verileri siliniyor

Facebook, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Facebook'tan yeni adım! 1 milyardan fazla kişinin yüz tarama verileri siliniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Facebook'tan yeni adım! 1 milyardan fazla kişinin yüz tarama verileri siliniyor - Son Dakika
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