Facebook, Tayland'da monarşiyi eleştiren grubun sayfasına erişimi engelledi - Son Dakika

Facebook, Tayland'daki monarşiyi eleştiren bir grubun sayfasına erişimi engelledi.

Facebook grubu "Royalist Marketplace"ın (Kralcı Pazar) dün gece itibarıyla Tayland'da engellenirken, şirket, grubun sayfasına ülke dışında hala erişilebildiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından Facebook olarak Tayland hükümetinin yasa dışı saydığı içeriğe erişimi kısıtlamaya zorunlu olduğumuza karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Facebook öte yandan hükümetin talebine "yasal yollardan karşı koymayı" planladıklarını bildirdi.

Grubu nisan ayında kuran 49 yaşındaki akademisyen Pavin Chachavalpongpun ise Facebook'un kararından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Japonya'da yaşayan Pavin, "Çok öfkeliyim çünkü bu tutkuyla yaptığım bir şey. Tayland'ın çok daha demokratik hale geldiğini görmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Tayland'da 2014 yılındaki darbenin ardından cunta yönetiminin sorguya çağırdığı hükümet ve monarşi karşıtları arasında yer alan, bunun üzerine yurt dışında kalmayı sürdüren Pavin, "Bu talepleri kabul ederek sevseniz de sevmeseniz de bunun bir parçası haline geliyorsunuz. Tayland'da otoriter rejime verilen desteğin parçası haline geliyorsunuz." diye konuştu.

Pavin Chachavalpongpun, engelleme üzerine Facebook'ta benzer bir grup kurdu. Bu grup da yüz binlerce üye sayısına ulaştı.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, hükümetin yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Facebook'tan grubun sayfasını engellemesini istediğini söyledi.

Tayland'da lese-majeste (Kral'a ihanet) yasaları uyarınca monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları verilebiliyor.