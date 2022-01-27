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Facebook temsilcileri: Facebook'u güvenli yer haline getirmeye kararlıyız - Son Dakika

Facebook temsilcileri: Facebook'u güvenli yer haline getirmeye kararlıyız

27.01.2022 12:30
Facebook temsilcileri: Facebook'u güvenli yer haline getirmeye kararlıyız

SOSYAL medya platformlarından Facebook temsilcilerinin TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na gönderdikleri raporda, "Şu anda Facebook'ta, ekiplerimizin içerik değerlendirme çabalarını destekleyen Türkçe konuşan büyük bir ekibimiz var. Facebook'u güvenli bir yer haline getirmeye kararlıyız.

SOSYAL medya platformlarından Facebook temsilcilerinin TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na gönderdikleri raporda, "Şu anda Facebook'ta, ekiplerimizin içerik değerlendirme çabalarını destekleyen Türkçe konuşan büyük bir ekibimiz var. Facebook'u güvenli bir yer haline getirmeye kararlıyız. Facebook'ta insanları tehdit eden, başkalarını dışlayan veya susturan içeriklere izin verilmez" denildi.

Facebook temsilcileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyelerinin sorularına ilişkin hazırladıkları raporu TBMM'ye gönderdi. Facebook veya Instagram'daki içeriğin yerel mevzuatın ihlal edildiğini iddia eden bildirimleri incelemek için sağlam bir sürecin bulunduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Bir bildirim aldığımızda, bunu önce Facebook Topluluk Standartları veya Instagram Topluluk Kuralları'na göre inceleriz. İçeriğin politikalarımızı ihlal ettiğini belirlersek, kaldırırız. İçerik politikalarımızı ihlal etmiyorsa, Global Network Initiative (Küresel Ağ Girişimi) üyesi olarak taahhütlerimiz ve Kurumsal İnsan Hakları Politikamız doğrultusunda, bildirimin geçerli olup olmadığını teyit etmek için dikkatli bir hukuki inceleme ve aynı zamanda bir insan hakları incelemesi gerçekleştiririz. Bildirimlerin hukuki olarak geçerli olmadığına, aşırı geniş olduğuna veya uluslararası insan hakları standartlarına uymadığına inandığımız durumlarda, açıklama talep edebilir veya herhangi bir işlem yapmayabiliriz. Her durumda; kararlarımızın, ifadeye ürünlerimiz aracılığıyla erişim üzerindeki etkisini dikkate alıyoruz. Organik içeriğe karşı Topluluk Standartlarımız yerine yerel mevzuat temelinde hareket ettiğimizde, içeriğe erişimi yalnızca hukuka aykırı olduğu iddia edilen ülkede kısıtlar ve başka herhangi bir ceza veya özellik kısıtlaması getirmeyiz" denildi.'SALDIRILARI KALDIRIRIZ'İnsanlara gizlilik haklarını ihlal ettiğini düşündükleri görüntüleri bildirmeleri için farklı yollar da sağlandığı belirtilerek, "Kamuya mal olmuş kişiler ve özel kişiler arasında ayrım yapıyoruz, zira görüşlere yer vermek istiyoruz ki, bu görüşler genellikle haberlerde yer alan veya geniş bir kitleye hitap eden kişilere ilişkin eleştirel yorumlar içeriyor. Tanınmış kişilere ilişkin olarak, ciddi saldırıları ve tanınmış kişinin doğrudan gönderi veya yorumda etiketlendiği belirli saldırıları kaldırırız. Ayrıca, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve hükümet yetkilileri gibi, kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından hedef alınma olasılığı daha yüksek olan kişi gruplarına Facebook Protect güvenlik programımız aracılığı ile koruma sağlıyoruz. Bu kişi gruplarının, iki faktörlü kimlik doğrulama gibi daha güçlü hesap güvenliği korumaları benimsemelerine ve olası bilgisayar korsanlığı tehditlerini takip etmelerine yardımcı oluyoruz" denildi. 'İNSANLI TEHDİT EDEN İÇERİKLERE İZİN VERİLMEZ'Dünya çapında 20'den fazla yerde çalışan, 70'ten fazla dilde içeriği inceleyen 40 bin çalışanın olduğu vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi: "Şu anda Facebook'ta, ekiplerimizin içerik değerlendirme çabalarını destekleyen Türkçe konuşan büyük bir ekibimiz var. İçeriği sağlayanın kim olduğuna bakılmaksızın politikalarımız herkese eşit olarak uygulanmaktadır. Facebook'u güvenli bir yer haline getirmeye kararlıyız. Facebook'ta insanları tehdit eden, başkalarını dışlayan veya susturan içeriklere izin verilmez. Gerçek bir fiziksel zarar riski veya kamu güvenliğine yönelik doğrudan tehdit olduğuna inandığımızda içeriği kaldırır, hesapları devre dışı bırakır ve kolluk kuvvetleriyle çalışırız. Çevrimdışı zararı ve taklitçi davranışı önlemek ve durdurmak amacıyla, insanların insanları, işletmeleri, mülkleri veya hayvanları hedef alan belirli suçları veya zararlı faaliyetleri kolaylaştırmasını, organize etmesini, teşvik etmesini veya kabul etmesini yasaklıyoruz. Şiddet içeren bir misyon beyan eden veya şiddete karışan organizasyonların veya bireylerin Facebook'ta yer almasına izin vermeyiz. Bu kuruluşları hem çevrimiçi hem de çevrimdışı davranışlarına, en önemlisi, şiddetle olan bağlarına göre değerlendiriyoruz. Tüm platformumuzda pandeminin başlangıcından bu yana, Covıd-19 ve aşı hakkındaki yanlış bilgileri yaymaya dair kurallarımızı tekrar tekrar ihlal ettikleri için 3 binden fazla hesabı, sayfayı ve grubu kaldırdık ve bu kuralları çiğnedikleri için 20 milyondan fazla içeriği kaldırdık."

Raporda ayrıca Facebook'ta 1.7 milyon aktif işletme hesabı bulunduğu belirtilerek, "Bu da Türkiye'deki toplam işletme sayısının yüzde 55'ine tekabül etmektedir. Bu işletmelerin büyümesi ve gelişmesinin Türk ekonomisine 15.3 milyon TL gayrisafi katma değer sağladığını ve 209 bin iş sağladığını ve bunun Facebook platformlarının gerçekleştirdiği toplam ekonomik değere tekabül ettiğini paylaşmaktan gurur duyduk" denildi.


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Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook, Medya, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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