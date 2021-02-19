Facebook; Topluluk Standartları Güçlendirmek İçin Yapay Zekayı Geliştiriyor - Son Dakika

Facebook; Topluluk Standartları Güçlendirmek İçin Yapay Zekayı Geliştiriyor

19.02.2021 17:22
Facebook; Topluluk Standartları Güçlendirmek İçin Yapay Zekayı Geliştiriyor, System.String[]

Facebook, Topluluk standartlarını en iyi seviyeye çıkartmak ve taciz, nefret söyleminin tespit hızlını arttırmak için, yapay zeka algoritmasını iyileştirdiğini gösteren bir rapor yayınladı.

Facebook, son dönemde oldukça fazla konuya haber oldu. Şirket kendi şeffaflığını göstermek ve güvenilirliği sağlamak için, Topluluk Standartları Uygulama Raporunu güncelledi. Ayrıca, Facebook'un taciz ve nefret söylemine karşı 2020 yılının dördüncü çeyreğinde gösterdi başarı raporlandı. Rapora göre nefret söyleminin sızma oranı; % 0.10-0.11'den % 0.07-0.08'e düştü. Bu, her 10.000 içerik görüntülemesi için yalnızca 7-8 nefret söylemi olacağı anlamına geliyor. Şiddet içeriği; % 0,07'den % 0,05'e ve yetişkin çıplaklığı % 0,05-0,06'dan % 0,03-0,04'e düştüğü açıklandı.

Facebook'un baş teknoloji sorumlusu Mike Schroepfer, 2020'nin dördüncü çeyreğinde Facebook'un nefret söylemi, zorbalık ve taciz içeriklerini proaktif olarak algılamasının her zamankinden daha iyi olduğunu belirtti. Schroepfer göre, böyle bir teknolojik ilerlemenin 3 yıl içinde gerçekleşmesi, oldukça büyük bir başarı olarak niteledi.

2017'nin sonunda, Facebook'tan nefret söylemi kaldırma yüzdesi yalnızca % 24 olduğu ve 2019 sonunda bu oran büyük bir artış ile % 80,5'e yükseldiği açıklandı. 2020'nin üçüncü çeyreğinde ise yayınlanan oran % 94'e ulaştı. 2020 son çeyreğinde ise, otomatik tespit sistemi daha da geliştirilerek % 97'lik bir orana ulaştığı bildirildi.

Yapa Zeka Taraması (AI Teknolojisi) Önemlidir

Facebook, kullanıcıların nefret söylemini tespit etmek için yapay zeka kullanıyor. Tespit edilmemek için, topluluk kurallarını kaçan birçok hesap bulunuyor. Bu yüzden Facebook, platformdaki politikaları ihlal eden içerikleri geçte olsa tespit ediyor.

Facebook; Yapay zeka teknolojisini geliştirmeye, dili daha derinlemesine anlamaya ve gönderilerin resimlerini, metinlerini ve diğer ayrıntılarını birleştirip analiz etmeye çalışan bir sistem oluşturmaya devam ediyor.

Bu iyileştirme, Facebook'un zorbalık ve taciz edici metinleri algılama yeteneğini büyük ölçüde geliştirdi. Keşif oranı, 2020'nin ilk çeyreğinde % 16'dan dördüncü çeyrekte % 49'a yükseldi. Bu, kullanıcıların raporlamadan önce keşfettikleri anlamına geliyor. Ek olarak, Facebook'un yapay zeka araçları, İspanyolca ve Arapça gibi politikaları ihlal eden içerikleri tespit etmesine olanak tanıyan daha fazla dili de destekliyor. Bir önceki çeyrekte 22.1 milyon olan indirilen nefret söylemi miktarı 26.9 milyona yükseldi.

Instagram, Nefret Söylemiyle de Mücadele Ediyor

Facebook'un Topluluk Standartları Uygulama Raporu, Instagram'ı da içeriyor. Teknolojik gelişmeler nedeniyle 4. çeyrekte toplam 5 milyon zorbalık ve taciz edici içerik silindi. 3. çeyrekte 300.000'den fazla organize nefret söylemi kaldırıldı.

Mike Schroepfer, bu gelişmelere rağmen hala yapılması gereken çok iş olduğunu, çünkü yayının konumuna ve okuyuculara bağlı olarak aynı kelimelerin farklı anlamlar olarak yorumlanabileceğini söyledi. Yapay zekanın gelişmesi sayesinde; Diller, kültürler ve bölgeler arasındaki ifadeleri daha iyi algılayabileceğini ve dil anlamındaki ince farklılıkları ayırt etmek için makineleri eğitebileceğini umuyorlar.

Yapay Zeka, Instagram, Facebook, Taciz, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Facebook; Topluluk Standartları Güçlendirmek İçin Yapay Zekayı Geliştiriyor - Son Dakika


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