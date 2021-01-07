Facebook Trump'ın hesabını, destekçilerinin ABD Kongresini basmasının ardından süresiz engelledi - Son Dakika

Facebook Trump'ın hesabını, destekçilerinin ABD Kongresini basmasının ardından süresiz engelledi

07.01.2021 19:31
Facebook Trump'ın hesabını, destekçilerinin ABD Kongresini basmasının ardından süresiz engelledi, System.String[]

NEW Sosyal medya devlerinden Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını, destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından süresiz engelleyeceğini açıkladı.

NEW Sosyal medya devlerinden Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını, destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından süresiz engelleyeceğini açıkladı.

Facebook CEO'u Mark Zuckerberg, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte yaşanan şoke edici olaylar, Başkan Donald Trump'ın kalan görev süresini, seçilmiş başkan Biden'ın barışçıl ve meşru geçişini baltalamak için kullanma niyetinde olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın Facebook'u kullanmaya devam etmesinin çok riskli olduğunu belirten Zuckerberg, "Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki engeli süresiz olarak en azından önümüzdeki iki hafta boyunca barışçıl iktidar geçişi tamamlanana kadar uzatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dün Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saatle 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saatle 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Trump, ABD Kongresi'nin Biden'ın başkanlığını onaylamasının ardından, seçim sonuçlarını kabul etmese de "düzenli bir geçiş süreci" taahhüdünde bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Facebook, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Facebook Trump'ın hesabını, destekçilerinin ABD Kongresini basmasının ardından süresiz engelledi - Son Dakika


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