Son Dakika Haberleri: Facebook, Türkiye'yi eleştiren Mısır ve Suudi Arabistan yanlısı hesapları kapattı
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Facebook, Türkiye'yi eleştiren Mısır ve Suudi Arabistan yanlısı hesapları kapattı

1 saat önce

Facebook, Türkiye, İran ve katar'ı eleştiren Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan yanlısı yüzlerce hesabı kapattığını açıkladı.

Facebook, Türkiye'yi eleştiren Mısır ve Suudi Arabistan yanlısı hesapları kapattı, System.String[]

Facebook, Türkiye'yi de eleştiren Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Nijerya'dan yüzlerce hesabı, sayfayı ve grubu kapattığını açıkladı. Facebook bu hesapların gerçek kişilere ait olmadığını ve koordine faaliyet yürütüldüğünü tespit etti. Hesapların üç farklı operasyonda ortaya çıkarıldığı açıklandı. Bunlardan birisinin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'ı desteklerken Türkiye, Katar, İran ve Yemen'deki ayrılıkçı hareketi eleştirdiği anlaşıldı.


Facebook yetkilisi David Agranovich "Bu bir tür yerel medya ve savunuculuk organizasyonları gibi gören bir sayfalar ağıydı." dedi. Agranovich Orta Doğu ve Afrika'da buna benzer sahte hesaplardan oluşan iki örgütü sayfalarının da kapatıldığını bildirdi.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Facebook, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:31 
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